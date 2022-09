Mar do Sertão: Candoca encontra Dodôca, sua mãe, morta no chão da sala

Os últimos capítulos têm sido bem difíceis para Candoca (Isadora Cruz), em ‘Mar do Sertão’. Após receber a notícia de que Zé Paulino (Sérgio Guizé) morreu em um acidente, o destino irá trazer mais uma surpresa para a professora no capítulo desta sexta-feira (02).

+ Mar do Sertão: Ainda de luto, Candoca descobre que está grávida de Zé Paulino

Após descobrir a gravidez, Candoca encontrará Dodôca (Cyria Coentro), sua mãe, morta no chão da sala de casa. A costureira já vinha tendo alguns mal-estares e decidiu esconder o real estado da sua saúde, para não preocupar a filha que está de luto.

Dodôca sofreu um infarto fulminante logo após receber a visita de Adamastor (Everaldo Pontes) e descobrir que Zé Paulino está vivo. Infelizmente a costureira não consegue contar a notícia para a filha. A professora de Canta Pedra irá receber o suporte de Lorena (Mariana Sena) e Labibe (Theresa Fonseca), que darão todo o apoio emocional para a amiga nesse momento difícil.

Labibe e Lorena prestam apoio a Candoca. (Foto: Globo)

Zé Paulino reúne forças para dizer seu nome e o de Candoca a Adamastor Zé Paulino foi encontrado ainda com vida por um pastor de cabras, em ‘Mar do Sertão’. Adamastor o levou para sua casa e assumiu os primeiros cuidados do vaqueiro. Enquanto isso, Candoca e outros habitantes de Canta Pedra ainda estão de luto pelo rapaz.

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (01), Zé Paulino despertou e chamou por Candoca, assustando o pastor de cabras. Adamastor faz algumas perguntas para tentar ajudar o rapaz e consegue descobrir seu nome, e de qual cidade é.

Com essas informações o pastor não perde tempo e coloca o vaqueiro numa velha carroça, para a cidade mais próxima em busca de um hospital. Em seguida, Adamastor vai atrás de Candoca, mas encontra sua mãe e conta que Zé Paulino está vivo.

Zé Paulino acordou chamando por Candoca! #MarDoSertão pic.twitter.com/HzGx02fyOA

— TV Globo (@tvglobo) September 1, 2022

