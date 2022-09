Mar do Sertão: Candoca se emociona, ao relembrar preparativos do casamento com Zé Paulino

Candoca (Isadora Cruz) ficará pensativa sobre o que poderia ter acontecido, se Zé Paulino (Sérgio Guizé) não tivesse sofrido o acidente, em ‘Mar do Sertão’. No capítulo desta sexta-feira (08), a médica irá pensar sobre o relacionamento com o ex-noivo.

Movida por esse sentimento, a esposa de Tertulinho (Renato Góes) irá tomar uma atitude curiosa. Candoca irá remexer a caixa com itens do casamento com Zé Paulino, que nunca aconteceu.

A mãe de Manduca (Enzo Diniz) se emociona ao encontrar o véu de noiva. Ela vai se lembrar dos momentos dos preparativos do casamento com Zé Paulino. Candoca, então, decide se vestir com o vestido de noiva que nunca foi usado.

Candoca relembra os preparativos para o casamento com Zé Paulino. (Foto: Globo)

Tertulinho flagra Candoca com Zé Paulino Tertulinho teve uma grande surpresa em ‘Mar do Sertão’. No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (08), o filho do coronel chegou a um hotel na capital à procura de Candoca. O rapaz encontra a esposa ao lado de Zé Paulino e vira uma fera!

Candoca se surpreende com a presença do marido no hotel. “O que você tá fazendo aqui! A convenção já acabou faz tempo, pelo que eu sei!”, diz Tertulinho. Zé Paulino tenta defender Candoca, deixando o rival mais irritado ainda. O filho do coronel e a médica vão embora do hotel em carros separados.

Tertulinho flagra Candoca e Zé Paulino, juntos em hotel. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

