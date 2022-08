Mar do Sertão: Confira o que vai rolar na semana de estreia da nova novela das seis

Confira o resumo dos capítulos de 22 a 27 de agosto, de ‘Mar do Sertão. Novela criada por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman.

Segunda-feira, 22 de agosto:

Zé Paulino e Candoca se beijam às margens do rio. Candoca questiona se Zé Paulino sentirá falta da região quando os dois partirem. Deodora lamenta a relação de Tertúlio com o filho. Tertulinho foge de um marido traído. Candoca descobre que irá haver um evento em Canta Pedra no dia de seu casamento com Zé Paulino e confronta Sabá Bodó. Zé Paulino pede que Padre Zezo o ajude a contar para Candoca que terá que adiar a data do casamento. Candoca é presa por desacato à autoridade, e Zé Paulino a liberta. Tertulinho se encanta por Candoca.

Terça-feira, 23 de agosto:

Tertulinho observa Candoca no rio, e a moça o confronta com a ajuda de Lorena. Tertulinho inventa para o pai que foi assaltado, e o coronel Tertúlio aciona Zé Paulino. Timbó conta que recebeu uma ordem de desapropriação de suas terras, e Padre Zezo desconfia. Timbó defende suas terras de um agrimensor. Candoca descobre que as crianças da escola estão sem merenda, e confronta novamente o prefeito Sabá Bodó. Candoca ouve quando o agrimensor conversa com Sabá sobre as terras de Timbó. Tertulinho é picado por uma cobra.

Quarta-feira, 24 de agosto:

Zé Paulino socorre Tertulinho. Candoca deduz que Sabá quer desapropriar as terras de Timbó para construir o açude de Canta Pedra, e Eudoro Cidão registra. Janjão comenta com Mirinho sobre as intenções de Sabá. Zé Paulino salva a vida de Tertulinho, que lhe promete amizade e gratidão eternas. O coronel Tertúlio elogia Zé Paulino, e Tertulinho sente ciúmes. Candoca confunde Tertulinho com Zé Paulino, e afirma ao filho do coronel que está noiva do rapaz. Padre Zezo elogia Lorena. Tertulinho beija Candoca contra sua vontade.

Quinta-feira, 25 de agosto:

Candoca se revolta contra Tertulinho. Dodôca exige que Lorena e Zé Paulino não contem a Candoca sobre seu mal-estar, e Padre Zezo se preocupa. Otacílio garante ao coronel que Tertulinho está recuperado da picada de cobra. Candoca revela a Zé Paulino que esteve no açude com Tertulinho e Lorena. Candoca aceita a carona de Tertulinho, e Zé Paulino os vê. Cira faz fofocas sobre Candoca para Anita. Timbó permite que Firmino o ajude a pintar as paredes da igreja. Lorena defende Candoca de Anita e Cira. Zé Paulino ameaça Tertulinho.

Sexta-feira, 26 de agosto:

Zé Paulino exige que Tertulinho se afaste de Candoca. Timbó pede um emprego a Sabá, que pensa em engambelar o homem para conseguir a cessão de suas terras. Candoca confirma as intenções de Sabá sobre Timbó e rasga o documento assinado pelo lavrador. Padre Zezo descobre que Timbó colocou Firmino para trabalhar em seu lugar. Lorena briga com Cira e Anita para defender Candoca. Coronel Tertúlio repreende o filho por desrespeitar Zé Paulino. A mando de Sabá, Candoca é demitida da escola. Zé Paulino confronta Sabá por conta da demissão de Candoca.

Sábado, 27 de agosto:

Sabá ordena que Floro prenda Zé Paulino. Nivalda sugere que Sabá seja mais agressivo ao lidar com Candoca e Zé Paulino. Xaviera chega a Canta Pedra, e Tertulinho se desespera. Tertulinho instala Xaviera na pousada de Quintilha. Xaviera chantageia Tertulinho e pede dinheiro. Coronel Tertúlio exige que Zé Paulino seja liberto da delegacia. Xaviera se interessa por Zé Paulino e tenta seduzir o rapaz. Candoca ameaça Xaviera. Tertulinho beija Candoca novamente, e Zé Paulino flagra os dois.

