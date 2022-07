Mar do Sertão: Conheça a protagonista Isadora Cruz

Isadora Cruz, residente em Los Angeles, retornou ao seu país natal para viver a mocinha Candoca, a protagonista da próxima novela das seis da TV Globo. Em entrevista ao GShow, a paraibana conta sua trajetória de estudos e projetos já realizados até chegar ao ‘Mar do Sertão’.

Fluente em inglês, já que morou nos Estados Unidos dos 5 aos 9 anos de idade, Isadora queria aprender uma segunda língua e, escolheu a França para aprofundar seus estudos na sétima arte. A paraibana passou por vários países até retornar ao Brasil, onde passou no teste para viver a personagem Cris, de ‘Haja Coração’. Seu primeiro papel na carreira exigia não só uma mudança para o Rio de Janeiro, como também uma mudança de sotaque, dois grandes desafios para a então atriz principiante.

Cerca de um ano e meio após ‘Haja Coração’, Isadora passou no teste para ser protagonista de outra novela. Porém, ao descobrir que precisaria alterar seu sotaque novamente, não aceitou o papel. A paraibana então resolveu retornar aos Estados Unidos e participou de diversas produções de Hollywood.

Não estava nos planos da atriz retornar ao Brasil, por enquanto. Ela, inclusive, estava escalada para estrelar uma série na plataforma de streaming HULU. Mas quando apareceu a oportunidade de interpretar a protagonista Candoca, que tinha o mesmo sotaque que o seu, Isadora não pode recusar.

Isadora Cruz é só elogios aos colegas de elenco

Na história de Mario Teixeira, Candoca, personagem de Isadora Cruz, vive um triângulo amaroso com Zé Paulino, interpretado por Sérgio Guizé, e Tertulinho, vivido por Renato Góes. Em entrevista ao GShow, a atriz é só elogios para seus parceiros de cena.

“A gente tá muito amigo, a gente se ajuda e se escuta muito. Eu tô encantada com os dois, eles são maravilhosos!” diz a atriz, sobre os colegas de elenco. A atriz ainda ressalta a generosidade de Guizé desde a primeira cena que gravaram juntos. “Com Sergio foi uma química instantânea. A gente nunca se conhecido e a nossa primeira cena de teste foi a do reencontro dos personagens depois de 10 anos, uma cena bem difícil. Foi muito lindo porque ele me deu tudo que eu precisava na cena, ele é muito generoso”, conta Isadora.

