Mar do Sertão: Conheça as amigas inseparáveis de Candoca, Lorena e Labibe

‘Mar do Sertão’ vai nos apresentar Lorena (Mariana Sena) e Labibe (Thereza Fonseca), as amigas inseparáveis de Candoca (Isadora Cruz). Também conhecidas como “as três Marias”, o trio promete ensinar o real significado de amizade sincera, na próxima novela das seis.

Candoca traz toda a doçura da juventude, mas também carrega a força do Sertão dentro de si. Criada pela mãe, a professora de Canta Pedra está sempre atenta ao que acontece na cidade e pronta para defender qualquer injustiça.

Mas o amor também está presente na vida de Candoca. Noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), por quem é completamente apaixonada, a trama se inicia com os preparativos para a subida ao altar. Ao lado dela, acompanhando toda essa felicidade, estão suas amigas inseparáveis Lorena e Labibe.

Lorena e Labibe, em ‘Mar do Sertão’. (Foto: Globo/João Cotta)

Lorena e Labibe também serão o alicerce da jovem quando Zé Paulino sofrer um acidente e for dado como morto. Lorena é sobrinha do Padre de Canta Pedra, Zezo (Nanego Lira). Ela já foi casa e sonha com um novo marido. Já Labibe aguarda pelo seu príncipe encantado. Ela foi prometida pelo pai, Zahym (César Ferrario), a um sheik, considerando uma grande esquisitice.

Mariana Sena e Thereza Fonseca falam sobre a amizade de Lorena, Labibe e Candoca Durante o bate-papo com a imprensa para o lançamento de ‘Mar do Sertão’, as atrizes Mariana Sena e Thereza Fonseca garantiram que a química com Isadora Cruz foi instantânea.

Mariana classifica como é a personalidade de cada uma do trio. “Labibe é sonhadora, Lorena é da pá virada e Candoca é a que acolhe”, conta a intérprete de Lorena. “A relação das três é incrível: vai ter ritmo, amor, tristeza, é um porto seguro da novela. Além do fato da gente se dar super bem”, brinca Thereza. Isadora define a amizade delas como uma irmandade, “Elas podem uma criticar a outra, mas se alguém falar mal delas…”, finaliza a atriz.

As três Marias: Candoca (Isadora Cruz), Labibe (Thereza Fonseca) e Lorena (Mariana Sena). #MarDoSertão tá chegando visse! Dia 22, uma história de amô pra enchê o coração. pic.twitter.com/a0AUaNVFax

— Mar do Sertão (@mar_do_sertao) August 11, 2022

