Mar do Sertão: Conheça Zé Paulino, personagem de Sergio Guizé

Mar do Sertão está para estrear dia 22 de agosto e vai trazer uma trama envolvente. Em entrevista para o Gshow, Sergio Guizé fala um pouco sobre seu personagem, Zé Paulino. A história também traz Isadora Cruz, como Candoca, e Renato Góes , na pele de Tertulinho, completando o trio de protagonistas.

+ Pantanal: Bruaca vira assunto entre Zuleica e Tenório, na cama

“É um home honesto, corajoso, que trabalha como vaqueiro na fazenda Palmeiral e tem muita gratidão pelo patrão, o coronel Tertúlio. Ele é completamente apaixonado pela noiva Candoca, mas seu castelo começa a ruir quando Tertulinho, o filho do coronel, volta da capital para Canta Pedra e começa a dar em cima de Candoca”, explica Guizé, sobre seu personagem.

A novela se inicia com Zé Paulino e Candoca já noivos. Mas, enquanto rola os preparativos para o casamento, o vaqueiro irá sofrer um acidente e será dado como morto. Tertulinho, que já estava dando suas investidas em Candoca há algum tempo, vê a tragédia como oportunidade para finalmente conquista-la. Após o acidente, Zé Paulino vai precisar aprender a viver sem Candoca e sem a vida que ele construiu em Canta Pedra.

Zé Paulino e Candoca, em ‘Mar do Sertão’. (Foto: Globo/Ronald Santos Cruz/ Estevam Avellar)

Quando o vaqueiro retorna para Canta Pedra, 10 anos depois, terá que lidar com a nova realidade: Candoca casada com seu rival. Será uma jornada para entender tudo o que aconteceu na ausência dele e lutar contra as injustiças das quais o povo da cidade sempre foi vítima na mão dos poderosos. ‘Mar do Sertão’ é uma novela criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman.

Personagens de Renato Góes e Sérgio Guizé serão rivais em ‘Mar do Sertão’ Nesta sexta-feira (05) a TV Globo liberou o primeiro teaser com imagens da próxima novela das seis. A estreia já está marcada para 22 de agosto e vamos poder acompanhar o desenrolar do triângulo amoroso vivido pro Candoca, Zé Paulino e Tertulinho.

Também estará em foco o poder dos coronéis da região, principalmente aqueles que comandarem o bem mais precioso da região: a água. Ainda teremos personagens como o padre, que promove a bondade e a fé na pacata Canta Pedra, além do prefeito e do legado que pouco ligam para o povo da cidade. Confira as primeiras imagens no teaser lançado pela TV Globo:

Uma história de amor pra encher o coração. Duvido você não se apaixonar por #MarDoSertão! Nova novela das seis estreia dia 22. pic.twitter.com/ni6AFC1mWo

— TV Globo (@tvglobo) August 5, 2022

Veja as últimas notícias da TV:

+ Poliana Moça: Marcelo é internado na UTI

+ Pantanal: Zefa se assuta ao reencontrar Bruaca

+ Pantanal: José Lucas se despede de Juma