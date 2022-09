Mar do Sertão: Coronel Tertúlio fica espantado ao descobrir que José é CEO de multinacional

Em ‘Mar do Sertão’, o retorno de Zé Paulino (Sérgio Guizé) está trazendo várias novidades à pacata Canta Pedra. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (12), a notícia de que o ex-vaqueiro está vivo chegou até os ouvidos do Coronel Tertúlio (José de Abreu).

+ Mar do Sertão: Maruan foge da cadeia e mexe com o coração de Labibe

O pai de Tertulinho (Renato Góes) fica pasmo e não acredita de primeira! Ele ainda fica mais espantado ao descobrir que o ex-funcionário se tornou CEO de uma multinacional durante esse tempo que passou “morto”.

Deodora (Debora Bloch) também fica pasma com o retorno de José à cidade. “Desde quando tu sabia disso?” questionou o Coronel. A mãe de Tertulinho responde que ficou sabendo enquanto ele. “Zé Paulino de volta. Ele é empresário agora, é?” pergunta o coronel, em choque com toda a história.

Tertulinho revela para o pai que Zé Paulino está de volta. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Tertulinho quer acerto de contas com Zé Paulino Já entendemos que a volta de Zé Paulino pegou todo mundo de surpresa. Nos próximos capítulos de ‘Mar do Sertão’, Tertulinho fica possesso ao descobrir que o empresário irá voltar a morar em Canta Pedra.

O filho do coronel enfrentará o empresário e a conversa será uma troca de farpas, com menções ao período de gravidez de Candoca (Isadora Cruz) e ao falso primo que tentou matar José durante o coma.

É Teile, zaga, laga… Esse novelão tá baum demais!

Amanhã tem mais #MarDoSertão meu povo! pic.twitter.com/oEWVp6ajaM

— Mar do Sertão (@mar_do_sertao) September 12, 2022

Saiba o que está rolando na TV e no mundo dos Famosos:

+ No frio, Mirella esquece de colocar calças e dá empinada polêmica com fio-dental: “Na praia?”

+ BBB23: Primeiros nomes cotados para o reality são divulgados

+ Vestido de Maraisa volta a subir durante show e volume segura para não descer: “Bumbum na nuca”