Mar do Sertão: Depois de sair da prisão, Zé Paulino é pego no pulo com outra por Candoca

No capítulo deste sábado (26), Candoca (Isadora Cruz) levará um susto daqueles ao entrar no quarto de Zé Paulino (Sérgio Guizé), em ‘Mar do Sertão’. Toda a confusão começará quando o vaqueiro ser preso, após intimidar Sabá Bodó (Welder Rodrigues).

+ Mar do Sertão: Após ser humilhado publicamente, Tertulinho pede demissão de Zé Paulino

“Doutor Delegado… prenda esse homem, que invadiu a minha residência e me fez ameaçar de toda sorte!”, dirá o prefeito. Candoca irá visitar o noivo na prisão. O casal apaixonado vai se beijar entre as grades da cela.

Não demora muito e Zé Paulino receberá a ajuda de Coronel Tertúlio (José de Abreu), que chegará na delegacia ordenando que seu empregado seja solto. “Zé Paulino vai ser solto é agora”, dirá o coronel, ao delegado de Canta Pedra.

Zé Paulino é solto da prisão. Xaviera chega à Canta Pedra. (Foto: Globo)

Enquanto isso, Tertulinho (Renato Góes) é surpreendido ao se deparar com Xaviera (Giovana Cordeiro) na cidade. A jovem chegará à cidade disposta a conseguir dinheiro com filho do coronel, após ser abandona pelo noivo. O filho do coronel decide deixar a amante hospedada na pousada de Casco Sol, enquanto consegue o dinheiro que a moça exigiu.

Goteiras de Casco Sol aproximam Xaviera e Zé Paulino Zé Paulino também decidirá dormir na pousada, por conta de um temporal na cidade. Mas o vaqueiro irá se incomodar com as várias goteiras no quarto. Xaviera também vai até à recepção reclamar das condições do quarto e encontrará Zé Paulino sem camisa.

Depois de consertar uma das telhas da pousada, Zé Paulino tomará banho e irá, só de toalha, para o quarto. Xaviera não perderá a oportunidade de provocar o vaqueiro.

Enquanto isso, Candoca chegará à pousada, levando objetos de higiene pessoal para o noivo. Mas quando chega no quarto de Zé Paulino, encontra Xaviera em cima do vaqueiro. Após ouvir a explicação do noivo, Candoca não perde a oportunidade e ameaça a amante de Tertulinho.

Xaviera provoca Zé Paulino. (Foto: Globo)

Veja o que está rolando na TV e em ‘Mar do Sertão’:

+ Mar do Sertão: Sabá Bodó faz promessas à Timbó, mas Candoca descobre sua verdadeira intenção

+ Confirmado! ‘A Fazenda 14’ tem data de estreia definida

+ Jornalista da “GloboNews” quebra protocolo da TV Globo ao elogiar candidato à Presidência