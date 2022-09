Dodôca (Cyria Coentro) acabará não resistindo a uma forte dor que sentirá no coração e, com isso, cairá no chão desacordada em Mar do Sertão. Porém, a veterana partirá sem antes contar a Candoca (Isadora Cruz) que Zé Paulino (Sergio Guizé) conseguiu sobreviver ao acidente sofrido com Tertulinho (Renato Góes) na trama de Mario Teixeira.

Em cenas que vão ao ar nesta sexta-feira (2/9), o público verá Adamastor (Everaldo Pontes) – o responsável por salvar a vida de Zé Paulino – indo até a casa da viúva avisar que o protagonista está vivo e internado no hospital de uma cidade próxima. Sendo assim, a personagem de Cyria Coentro não pensará duas vezes antes de comunicar a filha o que descobriu.

Leia a matéria completa em Resumo das Novelas Online, parceiro do Metrópoles.

O post Mar do Sertão: Dodôca morre antes de contar segredo à Candoca apareceu primeiro em Metrópoles.