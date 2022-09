Mar do Sertão: Manduca vai ao encontro de José e fala que seu pai é Tertulinho

José Mendes (Sérgio Guizé) e Manduca (Enzo Diniz) tiveram um encontro emocionante, em ‘Mar do Sertão’. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (19), o menino decide ir atrás do pai biológico, após descobrir que ele está vivo.

José tenta ser acolhedor com o menino, mas Manduca mostra que não está lá para jogar conversa fora. “Minha mãe disse que você é meu pai, meu pai Zé Paulino”, afirma o pequeno. Orgulhoso, o ex-vaqueiro concorda.

“Por que você foi embora e só voltou agora?”, perguntou Manduca. José pede desculpas ao filho, mas se nega falar mais detalhes de tudo o que aconteceu nos 10 anos que esteve fora.

José se surpreende com fala de Manduca. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Manduca, então, pergunta sobre o acidente em que José foi dado como morto e se Tertulinho (Renato Góes) tentou o ajudar. “Tertulinho… tu gosta dele, não gosta?”, pergunta José, numa tentativa de desviar do assunto. “Ele é meu pai”, responde Manduca.

Laura se abala ao descobrir que José tem filho e Xaviera fica desconfiada Parece que a paternidade de José vai trazer muita confusão para a trama de ‘Mar do Sertão’. Ainda no capítulo desta segunda-feira (19), Laura (Eli Ferreira) e Xaviera (Giovana Cordeiro) ficam chocadas com a coragem de Manduca em procurar o empresário.

“Filho? José nunca me disse que tinha um filho…”, fala a economista. “Diz ele que não sabia”, comenta Xaviera. Laura, assustada com a situação, continua seus questionamentos, deixando Xaviera desconfiada: “Por que? Tu tem interesse na pessoa do patrão, é?”

Laura se assusta com paternidade de José. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

