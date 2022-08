Mar do Sertão: Sabá Bodó faz promessas à Timbó, mas Candoca descobre sua verdadeira intenção

Candoca (Isadora Cruz) descobre armação de Sabá Bodó (Welder Rodrigues), em ‘Mar do Sertão’. A professora irá à prefeitura tirar satisfações com o prefeito e descobre que ele está aplicando um golpe em Timbó (Enrique Diaz). A noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé) alerta o sertanejo, no capítulo desta sexta-feira (25).

Timbó chegará na prefeitura, oferecendo sua mãe de obra. A visita do sertanejo dará uma ideia ao prefeito. Sabá Bodó dirá que contratará o sertanejo, mas para isso, ele precisará assinar um documento.

Só que nos papéis estará escrito que Timbó está cedendo suas terras para a construção do açude de Canta Pedra. “O infeliz não sabe ler, não vai nem saber o que está assinando!”, dirá Sabá Bodó, na companhia de Eudoro Cidão (Érico Brás).

Mais tarde, Timbó voltará ao escritório do prefeito na companhia de Tereza (Clarissa Pinheiro). No local ele recebe a notícia de que será contratado. Empolgado, o sertanejo não irá questionar nada e assinará o documento entregue por Sabá Bodó.

Candoca e Zé Paulino estraga a armação de Sabá Bodó Ainda no capítulo desta sexta-feira (26), Candoca irá descobrir que Timbó finalmente conseguiu um emprego, em ‘Mar do Sertão’. A professora desconfiará das intenções de Sabá Bodó e irá para a prefeitura, acompanhada de Zé Paulino.

Candoca já chega confrontando o prefeito. Como não receberá nenhuma resposta clara, a professora irá se dirigir a Timbó, perguntando se ele assinou algum papel para Sabá Bodó.

Enquanto isso, Zé Paulino encontrará o contrato e vai entregá-lo para a noiva. Ao ler o papel, Candoca perceberá o golpe e rasgará os papéis. A professora irá alertar Timbó e Tereza sobre as intenções do prefeito. A sós com Eudoro Cidão, Sabá Bodó prometerá se vingar do casal.

