Mar do Sertão: Tertulinho compra arma para dar um fim em Adamastor

Tertulinho (Renato Góes) tomará uma atitude drástica contra Zé Paulino (Sérgio Guizé), em ‘Mar do Sertão’. Cheio de ciúmes e com medo que o ex-vaqueiro descubra que quase foi assassinado por ele, o filho do coronel irá comprar uma espingarda, no capítulo deste sábado (10).

+ Mar do Sertão: Candoca fica a um passo de descobrir plano de Tertulinho contra Zé Paulino

Logo depois da compra, o rapaz irá surpreender a mãe com a arma. Deodora (Debora Bloch) irá tomar o objeto das mãos do filho e irá aconselhá-lo. Porém, os planos da esposa do coronel não são nem um pouco pacíficos!

Deodora irá sugerir que o filho faça Adamastor (Everaldo Pontes) “desaparecer”. Isso porque o velho pastor de cabras poderia ser testemunha das maldades cometidas por Tertulinho no passado. Logo depois, ela acalmará o filho com uma frase obscura: “Ninguém vai te fazer mal, meu filho. Eu prometo”, garante a esposa do coronel.

Deodora se assusta ao ver Tertulinho com uma arma. (Foto: Globo)

Visita inesperada abre caminho para virada na vida de Timbó Timbó (Enrique Diaz) estendeu a mão para Maruan (Pedro Lamin), sem nem saber quem ele é. Ao lado de Tereza (Carissa Pinheiro), o sertanejo cuidou do forasteiro, sem fazer ideia de que o rapaz está ali por Zé Paulino. Nos próximos capítulos de ‘Mar do Sertão’, Maruan será preso. O rapaz conseguirá fugir da delegacia e reencontrar o sertanejo, que o leva para dormir na pousada.

Atencioso com o rapaz, o marido de Tereza também conduzirá para uma consulta com Candoca (Isadora Cruz) e Maruan logo reconhecerá a amada de José. Depois, Timbó será recrutado por Laura (Eli Ferreira), para ir à caça de uma figura importante e procurada por ela. No meio do caminho, ele vai se dar conta de que o alvo é justamente seu novo amigo: Maruan.

Timbó descobre que Maruan é um príncipe. (Foto: Divulgação/ TV Globo)

