Mar do Sertão: Tertulinho rouba beijo de Candoca no quarto de Zé Paulino

No capítulo desta quarta-feira (24), Tertulinho (Renato Góes) descobrirá que Candoca (Isadora Cruz) é noiva de Zé Paulino (Sérgio Guizé), em ‘Mar do Sertão’. E, mesmo assim, insistirá em seduzir a professora, roubando um beijo dela.

O vaqueiro salva a vida do filho do coronel Tertúlio (José de Abreu), após o rapaz levar uma picada de cobra. À espera de um médico, Tertulinho aceitará a oferta de Zé Paulino para se recuperar em sua cama. Com o filho do patrão fora de perigo, Zé Paulino decidirá ir ao encontro de Candoca.

Porém, a professora terá a mesma ideia e os dois irão se desencontrar. Ao chegar no quarto do amado, Candoca se assustará com Tertulinho na cama de Zé Paulino. O filho do coronel se espanta ao saber que se encantou pela noiva do vaqueiro, mas não desistirá das investidas na professora.

Candoca encontra Tertulinho na cama de Zé Paulino. (Foto: Globo)

“Sabe que eu não paro de pensar na sua pessoa… desde que lhe vi no açude, sem roupa…”, provocará Tertulinho. Candoca se incomodará com a atitude do rapaz, mas antes que consiga se soltar, receberá um beijo na boca de Tertulinho.

Mar do Sertão supera estreia de ‘Além da Ilusão’ e ‘Nos Tempos do Imperador’ A estreia de ‘Mar do Sertão’ registrou 20,7 pontos de ibope na Grande São Paulo. A média do primeiro capítulo da nova novela das seis da Globo foi melhor que os dois folhetins anteriores: Além da Ilusão (2022), começou com 18,1 e Nos Tempos do Imperador (2021), atingiu 19,1 pontos.

Além da Ilusão, demorou a conquistar bons índices de audiência e só teve um episódio com mais de 20 pontos em sua sexta semana de exibição. O folhetim de época cresceu ao longo de sua exibição e terminou com desempenho semelhante ao de Cara e Coragem, novela das sete, que está com 23,8 pontos atualmente.

