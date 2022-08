Mar do Sertão: Tertulinho se desespera após sofrer acidente com Zé Paulino

Um temporal cai dias antes da viagem marcada para Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulino (Renato Góes), em ‘Mar do Sertão’. O coronel Tertúlio (José de Abreu) pediu para a dupla levar seu cavalo até a capital. Porém, no capítulo desta terça-feira (30), o filho e o empregado do coronel vão encontrar problemas na estrada e serão obrigados a mudar de trajeto.

Durante a viagem, Tertulinho demonstrará preocupação com as condições da estrada. Só que os dois serão surpreendidos por um deslizamento de terra, fazendo com que o carro despenque da ribanceira. Tertulinho se desespera com a situação.

Antes de cair no rio, o veículo ficará, por alguns instantes, preso na vegetação. Com ajuda de Zé Paulino, Tertulinho consegue sair e se salvar. “Me ajude homem! Tertulinho, me ajude homem!”, gritará o vaqueiro. No entanto, o filho do coronel irá recusar ajuda ao rival e, Zé Paulino não deixará o veículo a tempo.

Tertulinho recusa ajuda a Zé Paulino. (Foto: Globo)

Antes da viagem, Zé Paulino e Tertulinho brigam por Candoca No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (29), Candoca (Isadora Cruz) deixou bem claro que não precisa de homem para se defender. Após flagrar Zé Paulino e Xaviera (Giovana Cordeiro) juntos, a professora retornou para a pousada procurando pelo noivo. Mas logo quando chega ela é surpreendida por Tertulinho que, mais uma vez, rouba um beijo seu. Ela, não deixa barato e dá uma joelhada bem nas partes íntimas do rapaz.

Zé Paulino assiste toda a cena e parte para cima do rapaz. “Eu te avisei, Tertulinho!”, diz o vaqueiro. Candoca não gosta da briga entre os dois e chama o noivo para uma conversa. A professora repreende o comportamento do vaqueiro. Zé Paulino pede desculpas à noiva e os dois fazem as pazes.

Tertulinho e Zé Paulino brigam por Candoca. (Foto: Globo)

