Mar do Sertão: Tertulinho se desespera com melhora de Zé Paulino

No capítulo deste sábado (03), Tertulinho (Renato Góes) vai se desesperar após descobrir a melhora no estado de saúde de Zé Paulino (Sérgio Guizé) desde o acidente. O filho do coronel vem se passando por primo do vaqueiro, para acompanhar seu quadro médico, em ‘Mar do Sertão’.

Tertulinho está morrendo de medo que Zé Paulino acorde. Isso porque o rapaz se apaixonou por Candoca (Isadora Cruz). Depois de ameaçar desligar os aparelhos do ‘rival’, Tertulinho se surpreenderá com o vaqueiro reagindo positivamente pela primeira vez em semanas.

O filho do coronel, que será retirado da UTI às pressas para que os médicos atendam a Zé Paulino, receberá da médica uma notícia nada agradável. Pelo menos para ele. O quadro de saúdo do vaqueiro estará estável pela primeira vez.

Tertulinho se desespera com a melhora no quadro de saúde de Zé Paulino.

Tertulinho pede Candoca em casamento! Tertulinho está completamente apaixonado por Candoca, em ‘Mar do Sertão’. No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (03), o filho do coronel se declarou mais uma vez para a professora. O rapaz descobriu que a noiva de Zé Paulino está grávida e ensaiou um pedido de casamento.

“Candoca… quer se casar comigo?… Eu estou grávida… Eu te amo de qualquer jeito… Eu assumo o seu filho! Tertulinho, você é um homem maravilhoso!”, disse Tertulinho, sozinho, enquanto se encaminha para a escola. O filho do coronel fez isso, antes de descobrir que Zé Paulino está vivo! Você pode conferir o desfecho desse momento aqui.

Tertulinho pede Candoca em casamento.

