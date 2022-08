Mar do Sertão: velório de Zé Paulino irá ao ar nesta terça-feira (30)

No capítulo de hoje (30) de ‘Mar do Sertão‘, a cidade de Canta Pedra estará de luto completo. Irá ao ar o velório de Zé Paulino e a tristeza de Candoca vai mobilizar e comover toda a cidade.

Depois do vaqueiro sofrer um acidente de carro, é fato de que nos próximos anos Canta Pedra não será mais a mesma. Até Timbó, amigo de Zé, se emocionará e será consolado pela nossa professora.

“A professorinha ficou viúva antes de casar! Antes Deus tivesse poupado a ele e levado a mim, que não valho nada! Antes eu! Meu amigo!”, dirá Timbó. E não será só os amigos que vão passar por dificuldades no velório.

Candoca se emociona no velório de Zé Paulino em ‘Mar do Sertão’ (Foto: Globo)

O que mais acontecerá durante o velório? Por mais que isso possa parecer surpreendente, o pai de Tertulinho também não vai conseguir se conter. Ao ver o caixão sendo enterrado, o coronel Tertúlio vai se mostrar bastante emocionado com o momento.

O que os amigos, familiares e moradores não esperam é que Adamastor vai encontrar o moço e o socorrer. Contudo, Candoca não vai saber que ele está vivo devido a uma série de eventos e infortúnios. “Pobi” da Candoca…

Como se não bastasse para Tertulinho mentir sobre a morte do rival, ele ainda vai tentar se explicar para a professora e seu amor platônico. Segundo o filho do coronel, ele não teve culpa do acidente que ele e Zé Paulino sofreram.

