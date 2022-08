Mar do Sertão: Zé Paulino ameaça Tertulinho, depois de ver Candoca no carro do rapaz

No capítulo desta quinta-feira (25), Zé Paulino (Sérgio Guizé) ameaça Tertulinho (Renato Góes) com cobra, em ‘Mar do Sertão’. O vaqueiro não gostará de ver Candoca (Isadora Cruz) no carro do filho do coronel e tirará satisfação.

+ Mar do Sertão: Tertulinho fica enciumado ao ser comparado com Zé Paulino, pelo pai

Zé Paulino salvou a vida de Tertulinho, após levar uma picada de cobra. O vaqueiro suspeitará que o rapaz tem segundas intenções com Candoca, após ele oferecer uma carona para a professora. Zé Paulino seguirá os dois até a cidade, verá Candoca descer do carro de Tertulinho e seguirá o jovem até o bar de Janjão (Cosme dos Santos).

Tertulinho garantirá que melhorou e Zé Paulino seguirá direto para o assunto. “Tertulinho, eu preciso lhe dizer que tu tava com minha noiva no seu automóvel. Tu sabia disso?”, questiona o vaqueiro. O filho do coronel assentirá, mas dirá que respeitou Candoca. Não satisfeito, Zé Paulino irá surpreender Tertulinho com uma cobra, alertando o rapaz.

Zé Paulino ameaça Tertulinho com cobra. (Foto: Globo)

Mãe de Candoca morre antes de revelar segredo sobre Zé Paulino Nos próximos capítulos de ‘Mar do Sertão’, a vida de Candoca irá ficar cada vez mais complicada. A mãe da jovem morrerá antes de expor segredo sobre Zé Paulino. O drama da professora começará após seu noivo sofrer um acidente e ser dado como morto. Tertulinho escapará ileso.

Adamastor (Everaldo Pontes) que ajudará o vaqueiro e, depois, irá atrás de Candoca para dar a notícia. O pastor de cabras contará tudo para Dodôca (Cyria Coentro), que não conseguirá avisar a filha a tempo, visto que a costureira sofrerá um ataque cardíaco e falecerá. Tertulinho descobrirá que o vaqueiro está vivo, mas esconderá a verdade de Candoca.

Dodôca falece antes de revelar que Zé Paulino está vivo. (Foto: Globo)

Confira as últimas notícias das novelas:

+ Mar do Sertão: Tertulinho rouba beijo de Candoca no quarto de Zé Paulino

+ Pantanal: José Lucas será a primeira vítima de matador contratado por Tenório

+ 365 Dias: autora revela sua inspiração para escrever a história e motivo é surpreendente