Mar do Sertão: Zé Paulino assiste, de longe, casamento de Candoca e Tertulinho

‘Mar do Sertão’ entrará numa nova fase nesta semana. O capítulo desta segunda-feira (05), trará uma passagem de tempo, após o acidente envolvendo Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes), e mostrará o casamento entre Candoca (Isadora Cruz) e o filho do Coronel (José de Abreu).

+ Mar do Sertão: Candoca descobre que Dodôca, sua mãe, vendeu a casa para agiota

Depois de ser dado como morto, Zé Paulino irá retornar à Canta Pedra um ano após ao acidente. No entanto, o vaqueiro chegará à cidade bem no dia do casamento de Candoca e Tertulinho.

De longe, o rapaz irá assistir à cerimônia, sem acreditar no que está vendo. Zé Paulino não tem ideia de que tem um filho com a professora. “Eu os declaro… marido e mulher.”, dirá Padre Zezo. Candoca e Tertulinho se emocionam durante a cerimônia.

Entenda como Zé Paulino segue vivo após grave acidente A primeira fase de ‘Mar do Sertão’ foi repleta de fatalidades. Um temporal caiu próximo ao dia marcado para que Zé Paulino e Tertulinho levem o cavalo do Coronel para a capital. Porém, os rapazes foram surpreendidos por um deslizamento de terra que faz com que o carro despenque de uma ribanceira. Tertulinho consegue se salvar, mas Zé Paulino não deixa o veículo a tempo.

Após uma semana, um corpo é encontrado na beira do rio e todos na cidade acreditam ser Zé Paulino. Só que o vaqueiro sobrevive ao acidente. Ele é encontrado por Adamastor (Everaldo Pontes), um pastor de cabras que mora nas redondezas. Adamastor cuida de Zé Paulino até ter condições para levá-lo até um hospital.

Zé Paulino retorna à Canta Pedra, após um ano do acidente. (Foto: Globo)

