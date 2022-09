Mar do Sertão: Zé Paulino omite participação de Tertulinho em acidente

Em um encontro com Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sergio Guizé) vai contar detalhes acerca do acidente de carro que sofreu, assim como do período em coma em Mar do Sertão. Na ocasião, o protagonista livrará a barra de Tertulinho (Renato Góes) ao omitir a participação dele na história.

Os desdobramentos acontecem depois que o agora empresário localizar Manduca (Enzo Diniz) e Joca (Miguel Venerabile) e encaminhar a dupla para a casa da amada. Por lá, ele falará sobre o que aconteceu após o veículo em que estava cair da ribanceira. “Quase morri. Aconteceram coisas. Fiquei em coma e fui levado para o hospital da capital. A médica disse que por um primo.”

