Maraisa rebate rumores de uma suporta indireta a Fernando Zor: “Uma estratégia bem feita”

Após a sua sequência de tweets, Maraisa se tornou um dos assuntos mais comentados do último domingo (25). A sertaneja teria mandado indiretas sobre o relacionamento de Maiara e Fernando Zor. Apesar das coincidências, a cantora afirmou ser apenas divulgação de um projeto novo da dupla.

“Quem conhece a gente sabe que sempre utilizamos as redes sociais para divulgar nossas novidades, sempre postamos canções e sempre vamos fazer isso. Durante todo o final de semana postaram diversas matérias falando que os conteúdos eram indiretas sobre o relacionamento da minha irmã. “, escreveu.

Maraisa usou as suas redes sociais para dar “detalhes” do relacionamento de Maiara e Fernando Zor (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, a sertaneja falou sobre as expectativas que as pessoas têm em relação às mulheres. “O retrato social é igual para todas nós: não importa o quanto sucesso você faça, as pessoas sempre vão esperar a fragilidade e dependência afetiva da mulher, nunca esperam uma estratégia bem feita de divulgação”, finalizou.

O retrato social é igual para todas nós, não importa o quanto sucesso você faça as pessoas sempre vão esperar a fragilidade e dependência afetiva da mulher, nunca esperam uma estratégia bem feita de divulgação.

— Maraisa (@Maraisa) September 25, 2022

Fim do relacionamento de Maiara e Fernando Zor Após recente reconciliação, Fernando Zor e Maiara colocaram – mais uma vez! – um ponto final na relação. Por incrível que pareça, o retorno aconteceu em julho deste ano após um breve término no início do mesmo mês.

Através de suas redes sociais, o sertanejo compartilhou um vídeo afirmando estar solteiro e flertando com outras mulheres. “O lado ruim de ser solteiro é ter que falar como foi meu dia umas 15 vezes”, escreveu em legenda.

Já Maiara publicou um desabafo. “Às vezes tem que doer como nunca para não doer nunca mais”. #metropolitanafm #maiara pic.twitter.com/4XwHKFlsHQ

— Metropolitana FM (@metropolitanafm) September 24, 2022

