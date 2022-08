Maranhão registra maior ocupação hoteleira da série histórica

No mês de julho, quatro em cada cinco vagas para turistas na rede hoteleira de São Luís, no Maranhão, estavam ocupadas. Essa é a maior ocupação registrada desde o início da série histórica, iniciada há vinte anos. A informação é da Secretaria Municipal de Turismo e da Universidade Federal do Maranhão.

Além do desejo de conhecer o Centro Histórico da cidade, considerado patrimônio cultural mundial pela Unesco, o visitante usa a cidade também como passagem para outros destinos turísticos da região, como, por exemplo, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A movimentação no mês passado refletiu na economia local, com a circulação de R$ 4,5 milhões por meio do turismo.

De acordo com o Ministério do Turismo, os números positivos na capital maranhense refletem a recuperação do setor. São Luís foi a terceira capital que mais contratou no turismo este ano, 66% a mais do que no ano passado. Em termos de crescimento relativo, a capital maranhense só fica atrás de Macapá, no Amapá; e Curitiba, no Paraná.

Em todo o país, o primeiro semestre registrou um aumento de 42% no número de vagas na comparação com o mesmo período de 2021. O equivalente a 44,5 mil vagas a mais. Os números são atribuídos à demanda reprimida desde o início da pandemia de covid-19. De acordo com dados do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – o total de vagas criadas este ano no turismo corresponde a mais de 6% das vagas formais geradas no país.

