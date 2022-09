Maratona Salvador 2023 é confirmada

Depois de dois anos suspensa em razão das restrições sanitárias ocasionadas pela pandemia de covid-19, a Maratona Salvador, promovida pela Prefeitura, voltou a agitar a capital baiana nesta manhã de domingo (25). Realizada na orla da cidade, o evento recebeu mais de 5 mil participantes e, devido ao sucesso, a próxima edição já foi confirmada pelo presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, com data marcada para o dia 24 de setembro de 2023.

“Essa maratona tem o objetivo de fortalecer os esportes de rua. Temos trabalhado para impulsionar a cidade como um dos principais destinos desse esporte do Brasil. Esse produto tem produzido bastante nesse sentido, porque esse ano temos 185 cidades diferentes participando, 30% do público presente é de fora de Salvador, então isso é importante”, ressaltou o presidente da Saltur.

Com o plano de realizar a maratona por toda a orla de Salvador executado pela primeira vez, Isaac Edington afirmou que a mudança do ponto de largada, transferida do Farol da Barra para o Parque dos Ventos, na Boca do Rio, “veio para ficar”.

De acordo com ele, a nova logística funcionou melhor porque o novo local possui um equipamento maior, dimensionado em 55 mil m², além de se tratar de um lugar que gera menos impacto na mobilidade da cidade. Edington disse esperar 10 mil participantes no Parque dos Ventos no ano que vem, o dobro de competidores da edição deste ano.

Justino Pedro da Silva contou que o novo percurso agradou. Em treinamento para a maratona de Frankfurt, na Alemanha, o pernambucano realizou o percurso de 21km em 1h05min02seg e elogiou a estrutura. “Não tem subida nenhuma. A organização está de parabéns. O percurso foi bem sinalizado, sem ninguém, com água a cada 2km. O outro percurso era bom, mas não como esse”, apontou.

Participante de todas as edições da Maratona Salvador, Ariela Marinho, de 40 anos, expressou a felicidade pelo retorno do evento. “O período da pandemia foi terrível, porque eu não conseguia correr fora do condomínio. Então, ficava parecendo uma barata tonta só fazendo voltas, porque se quisesse correr na rua tinha que colocar máscara. Agora, estamos aqui depois de quase três anos e a expectativa é de superação”, declarou ela, que há apenas dois meses realizou uma cirurgia de tireóide.

Pai de Ana Júlia, de 17 anos, portadora de paralisia cerebral e autismo, Antônio Carvalho, de 52 anos, saiu de Camaçari antes de 4h para competir no percurso de 10km, levando a filha pelo trajeto. Inspirado pela jovem e pelo Projeto Meu Sorriso, que tem o objetivo de desenvolver mecanismos de integração, socialização e alegria às famílias de pessoas deficientes, Antônio destacou a importância da corrida para eles.

“O nosso intuito é se divertir. Com essas atividades, percebemos que Ana Júlia se desenvolveu bastante. E a corrida desenvolve muito nosso mental, nosso físico e psicológico, porque cuidar de uma pessoa com necessidade especial, independente da paralisia, é um fator preponderante para as famílias. Então, incluímos ela nas atividades para ficar mais leve para ela e para nós também”, contou.

Motivada pelo diagnóstico de sobrepeso, Sandra da Silva Gomes, de 42 anos, começou a praticar corrida e se apaixonou tanto pelo esporte que saiu de Ilhéus para Salvador somente para estar na maratona. Mesmo sem o objetivo de competir, ela confessou a ansiedade para a corrida, apenas pelo prazer de participar. Assim como ela, outros competidores que quiseram aproveitar o evento sem pensar no pódio tiveram opções variadas para se entreter.

A Maratona Salvador, que faz parte do último dia do Festival da Primavera, também foi bastante animada com apresentações de FitDance, Peixinho Elétrico, A Mulherada, Rixô Elétrico, Telefunksoul, Boteco Elétrico e, ao final, o show da banda Olodum, que entoou sucessos do samba-reggae, como “Avisa Lá” e “Rosa”. Além disso, barracas com aperitivos e espaços dedicados a esportes, na própria estrutura do Parque dos Ventos, fez o evento ficar ainda mais movimentado.

*Sob orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo