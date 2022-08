Marca baiana aposta em moda agênero como expressão libertária

O fim do gênero das roupas é a grande questão da moda contemporânea. A divisão binária que perdura há tanto tempo não faz mais sentido em uma sociedade que caminha para conquistas libertárias, sem a imposição de rótulos. Essas reflexões também atingem marcas locais, como é o caso da Queer Fox (@queer.fox).

A cada lançamento ela reafirma a proposição de um guarda-roupa agênero, consciente, que pode ser usado por todxs, superando também a limitação da grade de tamanhos. A sua nova coleção batizada de “Icarus” utiliza o mito grego do jovem que se liberta do labirinto onde estava cativo, com seu pai o inventor Dédalo, usando asas de cera para discutir o aprisionamento a velhos preconceitos.

“A coleção atribui a definição de labirinto, presente no mito, ao labirinto mental de cada indivíduo, e segue a linha de pensamento que o ser se aprisiona no seu próprio labirinto, com seus medos e preconceitos, e se mantém na constante busca de fugir do próprio” explica Lu Raposo, criadora da Queer Fox.

Icarus é composta por 9 peças oversized: 2 vestidos, 1 saia, 1 calça, 3 camisas, 2 croppeds todas em preto e branco desenvolvida pela Lu juntamente com o Aline Fernandes e criada pelo designer Deco Sodré. Resulta em peças atemporais, minimalistas e que permitem combinações múltiplas. O lançamento oficial acontece neste sábado (13/08), em uma festa na Cybervolt (Av. Paulo VI, 1535), a partir das 17 horas com direito até a um fashion film. Vem conferir em primeira mão os clicks exclusivos para o Entre Moda.

FICHA TÉCNICA

Coordenação: Lu Raposo (@iluraposa)

Direção: Rei Lacoste (@reilacoste)

Diretor de Fotografia: William Ife (@william_ife_)

Fotografia: Yuri Matos (@artyurimatos)

Stylist: Aline Fernandes (@acdeof)

Make: Milita Sativa (@militasattiva)

Cenário: João Teixeira (@joaoteixeira8809)

Modelos: Deno (@jdenovaro), Mariana (@marilsm) e Isis Katarina (@isiskatarinacunha)