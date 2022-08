Marca brasileira cai no gosto das famosas como: Anitta, Juliette, Rafa Kalimann, Gkay, Xuxa, entre outras

Um time de peso, Anitta, Juliette, Maiara, Maraisa, Mariana Rios, Xuxa, Juliana Paes, Rafa Kalimann, Gkay, Eliana, Adriane Galisteu, Manu Gavassi, Ludmilla, Maisa, Camilla de Lucas, Luisa Sonza, Priscilla Alcantara, Giovanna Lancellotti, Bianca Andrade, Larissa Manoela, Jade Picon, Flávia Viana, são algumas das famosas que se apaixonaram pelos looks da marca brasileira, “Mayara Bozzato Brand”.

+ Susana Vieira celebra seus 80 anos com vestido luxuoso de paetê vermelho, bordados prata e super decote

A marca, surgiu em 2018, por uma jovem estilista, que iniciou sua carreira aos 14 anos, se graduou em design de moda, estagiou nas marcas de Carlos Miele e Adriana Degreas, cursou especialização em técnicas de alta-costura em Paris e fez estágio nas grifes Georges Hobeika e Rick Owens. Antes de montar sua loja, Mayara Bozzato, fez parceria com stylists das famosas, e acabou vestindo a cantora, Anitta. “Fiquei cerca de quatro anos fazendo looks exclusivos para ela”, relembrou.

Atualmente a estilista se beneficia da flexibilidade que a produção 100% interna e a estratégia de comunicação e venda exclusivamente digital lhe permitem. Ela só é esse sucesso todo, porque teve perseverança e continuou criando mesmo em meio a pandemia, quando não vendia nada, devido ao lockdown. “Uma pessoa racional não teria feito o que fiz. Comecei a criar as peças que estou vendendo agora entre abril e maio de 2020, no pico do primeiro lockdown. Pensei muito sobre ressignificar materiais que carregava comigo, já que não tinha lojas de tecido abertas. Muitas coisas vieram daí: os bordados de flores são sobras de paetês, detalhes de carnavais passados. Como é um processo que leva tempo, acabei projetando para o momento em que as pessoas quisessem e pudessem sair de novo”, conta a Mayara.

Marca brasileira cai no gosto das famosas como: Bianca Andrade, Giovanna Lancellotti, entre outras. (Fotos/Reprodução)

Manu Gavassi e Bianca Andrade, vestem looks de luxo de marca brasileira. (Fotos/Reprodução)

As famosas brasileiras adoram os looks com brilhos da marca Muitas famosas não se importam em usar looks iguais, elas adoram as peças super fashions e brilhantes da marca brasileira, “Mayara Bozzato Brand”. O principal foco da grife são roupas para festa, com cortes diferenciados e designs super modernos.

Marca brasileira cai no gosto das famosas como: Juliette, Manu Gavassi e Ludmilla. (Fotos/Reprodução)

Marca brasileira cai no gosto das famosas. (Fotos/Reprodução)

Famosas usam looks iguais de marca de luxo brasileira. (Fotos/Reprodução)

O paetê e plumas aparecem bastante nas peças da estilista, Mayara Bozzato, e têm conquistado as artistas brasileiras.

Marca brasileira cai no gosto das famosas como: Anitta, Juliette, Rafa Kalimann, Gkay, Xuxa, entre outras. (Fotos/Reprodução)

Marca brasileira cai no gosto das famosas como: Priscilla Alcantara, Juliette, Gkay, entre outras. (Fotos/Reprodução)

Famosas usam looks de marca de luxo brasileira. (Fotos/Reprodução)

Famosas usam looks iguais de marca de luxo brasileira. (Fotos/Reprodução)

Famosas usam looks de marca de luxo brasileira. (Fotos/Reprodução)

