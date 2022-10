Marca brasiliense Off Shadow faz roupas cheias de atitude para a gen Z

Como será o streetwear no futuro? O brasiliense JP Santos se propõe a imaginar esse cenário na Off Shadow, marca que fundou em 2020. Para ele, o look utilitário reinará e camisetas consideradas básicas serão, na verdade, uma tela “em branco” para passar mensagens e reforçar posicionamentos.

Quem passou pelo Metrópoles Fashion & Design, nos dias 5 e 6 de outubro no Museu Nacional da República, pôde conhecer de perto as t-shirts, os coletes e as calças da Off Shadow. A marca tem apelo global graças ao design clean das peças, com toques do movimento hip hop, e potencial para virar a queridinha da geração Z. Vem saber mais!

Quando peças associadas ao streetwear, como os tênis, começaram a fazer sucesso na moda, muitos apostaram que era apenas uma tendência passageira. A marca Off-White, império construído por Virgil Abloh, é uma prova de que o estilo urbano terá vida longa, e seu legado reverbera por todo o globo.

Um exemplo? A etiqueta brasiliense Off Shadow, que tem na modelagem ampla e nas linhas simples o “core” das peças que cria e confecciona. Pense em croppeds de gola alta, coletes sem manga no estilo puffer e calças largas. É o estilo dos anos 2000 remodelado.

JP Santos, fundador da grife, deixa claro que não havia outro caminho possível para a Off Shadow. “Eu gosto de dizer que a gente não escolheu o streetwear, o streetwear escolheu a gente. Eu sempre vivi o streetwear, seja nas roupas, seja no meu estilo de vida. Sendo assim, a escolha quanto ao nosso segmento de atuação acabou sendo muito mais fácil por isso”, explica à coluna.

A Off Shadow foi uma das marcas participantes da primeira edição do evento Metrópoles Fashion & Design, no Museu Nacional da República

Criada em 2020, a marca tem no streetwear suas raízes e nas suas referências

Nativa digital, a marca já possui e-commerce e envia para todo o país, além da submarca Off Lab

“Se pudesse resumir [a marca], em uma palavra, eu diria que a assinatura principal é a correria”, afirma JP Santos As roupas, com toques do estilo Y2K, têm muito potencial para viralizar entre a gen z

Modelagens amplas e oversized são a característica-chave das peças da Off Shadow Apesar de a Off Shadow não se propor a “inventar a roda” na moda, mostra que se destaca no mercado por entender que a imagem da marca vai além das roupas que cria: é preciso desenvolver um lifestyle que se conecte com os clientes. JP Santos aposta na sua visão real do dia a dia para pensar não só nos produtos, mas na comunicação como um todo.

O cotidiano é, para o diretor criativo, a referência primordial da Off Shadow. “A inspiração sempre vem do que eu vejo no meu dia a dia. Desenvolvemos conceitos visando uma ligação direta ou indireta com as ruas e com a correria das pessoas que estão em busca de melhoria e dos seus sonhos”, aponta JP.

O evento do portal Metrópoles em parceria com a colunista Ilca Maria Estevão foi uma vitrine para a Off Shadow. A marca teve oportunidade de chegar a novos públicos. Quem passou por lá, viu que a pop-up store estava sempre lotada: prova de o projeto de JP Santos tem potencial para conquistar o Brasil e as publicações especializadas em moda.

“A inspiração vem do que eu vejo no meu dia a dia”, afirma o diretor criativo da etiqueta made in Brasília

Básicos com toques de irreverência e futurismo são o carro-chefe da Off Shadow

A Off Shadow acaba de lançar a coleção-cápsula Love Kingdom com a cantora Juliah

“Bem-vindo ao amor além do físico, ao amor que ultrapassa barreiras, nos conecta e nos rege nesse universo tão vasto que chamamos de casa”, diz a apresentação da collab

Camisetas e ecobags estampadas em um estilo cool e descomplicado fazem parte do repertório Moda Brasília A coluna Ilca Maria Estevão deu início à série Moda Brasília em 2021. Toda semana, apresentamos marcas, designers e etiquetas locais, a fim de dar ênfase à moda criada no Distrito Federal, no Centro-Oeste.

O objetivo é apresentar iniciativas e empresas que atuam em prol da cadeia produtiva regional de maneira criativa, sustentável e inovadora. Os nomes são selecionados de forma independente pela equipe da coluna, a partir de critérios como diferencial de mercado, pioneirismo e ações que valorizem a comunidade.

Colaborou Carina Benedetti

