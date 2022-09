Marca Verdurão traduz em camisetas a estética e o estilo brasilienses

O áudio da ex-namorada do Alexandre, morador do Guará, pode até ter ganhado repercussão nacional, mas só quem mora ou é de Brasília captou todas as referências. Wesley Santos, publicitário, artista visual e novo diretor da marca Verdurão, entendeu logo a força da “piada interna” e correu para fazer uma camiseta em referência ao caso.

Essa sacada é um ótimo exemplo não apenas da Verdurão enquanto marca, mas do novo momento de uma das etiquetas mais tradicionais da capital federal. Com uma loja no espaço colaborativo Infinu, na W3 Sul, e outra no Aeroporto de Brasília, a promessa é de uma coleção especial em 2023 para comemorar os 20 anos de fundação. Vem saber mais sobre a etiqueta!

Verdurão Camisetas 2.0 Sem romantizar as dificuldades do período pandêmico – afinal, a marca fechou a loja clássica localizada no Conic –, o empresário brasiliense Wesley Santos disse que foi um período fértil. “Nós precisávamos dar uma nova cara para a Verdurão. Me isolei numa chácara e criei uma massa de estampas, em um processo muito ativo”, lembra o publicitário.

Com a queda dos contágios e a vacinação, a Verdurão ganhou um novo ponto de vendas e turbinou o e-commerce – durante a entrevista, inclusive, os vendedores da loja estavam organizando caixas para envio. Os desenhos clássicos das camisetas, com referências a pontos como a Rodoviária do Plano Piloto, começaram a dividir espaço com sacadas que só um publicitário que também é artista plástico poderia ter: o meme do Alexandre, do Guará, e as capivaras.

A Verdurão Camisetas, que completa duas décadas em 2023, tem como diferencial as estampas com referências à Brasília

Assim que o meme do Alexandre, do Guará, viralizou nas redes, a veia publicitária de Wesley Santos viu a oportunidade de sair à frente

Além das camisetas para adultos, a marca conta com uma linha de roupas infantis, a VerdurinhaA Verdurão também possui uma linha de roupas infantis, a Verdurinha, além da Negroblue, marca que homenageia símbolos, personalidades e estéticas negras. Segundo Wesley Santos, os clientes pedem pela renovação e ampliação de produtos. A loja do Aeroporto, por exemplo, ressignifica o conceito de souvenires com itens que refletem o lifestyle brasiliense.

Na entrevista, Wesley destacou como esse estilo de vida brasiliense começou a ser construído pela primeira geração que de fato nasceu na capital. “Quem cresceu em Brasília estava sob o estigma de viver em uma cidade que ainda estava se desenvolvendo. Hoje, somos a terceira maior metrópole do país. Temos marcas, designers, estilistas e músicos incríveis! Mas ainda estamos em uma cultura que considera o que é de fora bom”, conta o publicitário.

Wesley Santos está no comando da Verdurão desde 2020, ano em que os fundadores da etiqueta foram morar no exterior

A Negroblue é uma submarca da Verdurão. As camisetas trazem símbolos da cultura negra

A loja no Infinu foi pensada para refletir toda a estética brasiliense que guia a marca. As referências à cidade estão presentes do chão ao teto, literalmente

A Verdurão se prepara para abrir uma nova loja no Aeroporto de Brasília. Atualmente, a marca possui uma pop-up store dentro do embarque

A Verdurão não é o único projeto de Wesley Santos que tem o Distrito Federal como eixo central. O publicitário também é o idealizador do Brasília Capital do Ipê, que encheu praças do Unidade Federativa da planta

A Verdurinha, a linha infantil, traz camisetas iguais à dos adultos e também bodies para bebêsO passado x o futuro Wesley Santos comprou a marca de Pil e Fernanda Maia, os fundadores, em 2020. O casal desenvolveu a Verdurão a partir de uma lacuna no mercado: frente da banda Lucy and The Popsonics, a dupla percebeu que não havia pessoas vendendo camisetas em shows de rock no início dos anos 2000. Com uma barraquinha verde, que parecia a de feiras de verduras, passaram a comercializar itens autorais; e o nome veio desse começo.

A grande estratégia da marca foi transformar lugares, expressões e símbolos típicos da capital em estampas, o que nenhum outro nome do mercado fazia. A loja no Conic, na região central, era um ponto certo onde os brasilienses sabiam que iriam encontrar uma camiseta autoral e divertida para comprar ou para presentear. Saíram de cena presentes com frases como “Estive em Brasília e lembrei de você!” e entraram as t-shirts da Verdurão.

Agora, com outros itens no catálogo, como ímãs de geladeira e bonés, a Verdurão pretende expandir sem perder a essência. Quem visita a loja no Infinu, na 506 Sul, percebe que ela segue fiel às origens. Esse posicionamento, porém, não impediu a marca de abrir um espaço na área de embarque do Aeroporto de Brasília. Em breve, a etiqueta terá outro ponto de venda no mesmo local, mas na parte externa, mais precisamente na chamada Praça Uber.

As estampas da Verdurão também trazem gírias brasilienses, como a clássica “deboas”

Na entrevista, Wesley Santos destacou que a marca é queridinha não só dos brasilienses, mas também de pessoas de outros Estados que conhecem a Verdurão durante uma viagem à capital

Toda a produção dos itens da Verdurão é feita em Brasília para estimular a economia local

O objetivo é apresentar iniciativas e empresas que atuam em prol da cadeia produtiva regional de maneira criativa, sustentável e inovadora. Os nomes são selecionados de forma independente pela equipe da coluna, a partir de critérios como diferencial de mercado, pioneirismo e ações que valorizem a comunidade.

