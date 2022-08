Marcelo Bimbi abriu o jogo sobre as polêmicas em torno do fim de seu casamento com a ex-Panicat Nicole Bahls. Em entrevista ao Link Podcast, apresentado por Matheus Baldi, o modelo disse que amigas da ex-mulher costumavam dar em cima dele.

Bimbi contou que, durante uma briga com Nicole após o divórcio, ele revelou à ex-Panicat que muitas das amigas dela costumavam dar em cima dele:

“Falei para ela: ‘Presta atenção primeiramente nas suas amigas. Porque as amigas que estavam lá me esculhambando no feed [das redes sociais], no direct estavam todas me mandando mensagem’. Todas me mandando telefone, todas falando ‘quando vamos treinar?’. Várias amigas.”

“Isso que eu acho hipocrisia, entendeu? Ela veio me acusar: ‘Você falou com fulana’. Falei com fulana não, manda mostrar a conversa inteira. Manda mostrar quem veio falar comigo primeiro, quem veio tentar dar colinho, sair para conversar”, completou Marcelo.

O modelo, no entanto, foi categórico quando questionado se chegou a ficar com alguma amiga da ex-mulher: “Nenhuma. Fiquei com outras várias, mas não eram as amigas. Tenho caráter, tenho hombridade. Fui homem para caralh*, tanto que ela [Nicole] ficou comigo sete anos.”

O post Marcelo Bimbi afirma que amigas de Nicole Bahls davam em cima dele apareceu primeiro em Metrópoles.