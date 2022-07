Marcelo Bimbi revela que passou fome e expõe ingratidão após separação de Nicole Bahls

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, revelou que chegou a passar fome após uma época complicada de sua vida. Durante entrevista no programa Chupim da Metropolitana FM, o modelo contou que teve dificuldades após a separação com a apresentadora.

“Porque antes quando eu era casado, morava na beira da praia, lá no Rio e no bem bom, eu tinha amigo pra caralh*. Depois que eu me separei e as coisas foram ficando difíceis, ruim, não tinha um pra perguntar se eu queria um Resfenol. Mas assim, hoje eu estou aprendendo. Só anda do meu lado quem eu quero de verdade. É porque a gente tem que passar por isso. Na hora lá do casamento [com a Nicole], tivemos 34 padrinhos e foi na igreja da Candelária. Foi a coisa mais linda do mundo! O pessoal tomando bons vinhos na minha casa, bons whiskys. A coisa ficou difícil meu irmão, eu não tive um pra chamar de amigo”, contou o ex-Fazenda.

“Eu conto aqui na minha mão aqui, se tenho dois ou três que me ajudaram. Inclusive agora, cheguei a passar fome, né? Porque perdi todos os contratos. Um ou dois amigos que me ajudaram e eram esses os que eu menos dava valor. Você quer dar valor pra aquele que é famosinho, que está na mídia. Se você quer estar junto, ele quer estar junto também. Depois vem a vida e mostra que tudo isso é passageiro, mostra quem é de verdade”, completou ele.









” src=”https://youtube.com/embed/kAPMh_RneN8″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>



Quando Marcelo Bimbi e Nicole Bahls se separaram?

Nicole Bahls e Marcelo Bimbi ficaram juntos por três anos e se separaram em julho de 2021. A ex-panicat revelou que terminou com o modelo após descobrir uma traição. A revelação veio à tona durante o Programa do Silvio Santos. Ao entrar na brincadeira de mencionar famosos que teriam protagonizado traições, Nicole mencionou o próprio ex. ”

“Gente! O seu ex?”, reagiu Patrícia Abravanel em seguida. “Eu não larguei do meu marido por que eu tomei uma? Foi, Patricia, eu te contei, menina”, continuou a modelo. “E você não perdoou?”, questionou a filha de Silvio Santos. “Perdoei nada, depois vira bagunça, acha que é festa. Comigo é uma só”, completou ela.

” src=”https://youtube.com/embed/mKao_1175mQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>