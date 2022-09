Marcelo Demoliner vai às quartas do US Open nas duplas masculinas

Único representante brasileiro remanescente no US Open, Marcelo Demoliner está classificado às quartas de final das duplas masculina do último Grand Slam do ano, disputado em Nova York (Estados Unidos). Nesta segunda-feira (5), a parceria do gaúcho (número 173 do ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais-ATP), com o português João Sousa (296º em duplas, 59º em simples) venceu a dos italianos Andrea Vavassori (63º) e Lorenzo Sonego (81º em duplas, 63º em simples) por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em uma hora e 59 minutos.

É QUAAAARTAS DE FINAL! 🎾🇧🇷 Marcelo Demoliner está nas quartas do US Open, ao lado de João Sousa 🇵🇹 Vitória sobre Sonego e Vavassori por 2 a 0 (7/6 e 6/4) Como é bom te ver de volta às quadras e jogando demais, Demo! 💪🏻 pic.twitter.com/IRPl4ysVsH — Time Brasil (@timebrasil) September 5, 2022

Trata-se do primeiro Grand Slam que Demoliner participa após duas cirurgias no joelho direito – a primeira em novembro do ano passado. É, também, a melhor campanha dele em um torneio do gênero nas duplas masculinas, superando os desempenhos no Aberto da Austrália e Torneio de Wimbledon de 2019 e no próprio US Open de 2016, quando caiu na terceira fase. Em duplas mistas, o gaúcho foi duas vezes semifinalista, em 2017 (Wimbledon) e 2018 (Aberto da Austrália).

Demoliner e Sousa aguardam os vencedores do confronto entre os australianos Matthew Ebden (34º) e Max Purcell (37º) contra o holandês Wesley Koolhof (quarto) e o britânico Neil Skupski (terceiro), que jogam ainda nesta segunda. A previsão é que o duelo valendo vaga nas semifinais ocorra na terça-feira (6), ainda sem horário definido.