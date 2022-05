Marcelo Melo vence e vai à final de duplas do ATP de Lyon neste sábado

O mineiro Marcelo Melo e o argentino Maximo Gonzales emplacaram a terceira vitória seguida no ATP 250 de Lyon (França) e vão disputar o título de duplas neste sábado (22), em horário ainda a ser definido. Após 1h32m de embate acirrado, Melo e Gonzales levaram a melhor sobre os parceiros Aleksandr Nedovyesov (Cazaquistão) e Aisan-Ul-Haq (Paquistaão): vitórias por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/4).

“Hoje foi um belo jogo. Conseguimos jogar muito bem do começo ao fim. Salvamos um set point no primeiro set e depois acabamos quebrando logo em seguida. Muito bom para nós ter jogado dessa maneira e agora dá muita confiança para a final amanhã [sábado]”, afirmou Melo após a classificação.

Na decisão do título de Lyon – torneio preparatório para o tradicional torneio de Roland Garros que começa domingo (22) – Melo estará frente a frente com o croata Ivan Dodig, com quem o brasileiro já formou parceria, inclusive nesta temporada. Dodig e o norte americano Austin Krajiec avançaram à final após vitória tranquila sobre o norte-americano Max Schnur e o neozelandês Artem Sitak por 2 a 0 (6/1 e 6/2).

A final será a 67ª na carreira de Marcelo Melo, que soma 35 conquistas, recorde brasileiro de títulos que divide com o conterrâneo Bruno Soares. Nesta temporada Melo vem somando vitórias ao lado de Dodig (dois ATP 250 de Adelaide, um no Australian Open e um no Masters 1000 de Miami), do alemão Alexander “Sascha” Zverev (duas no Masters 1000 de Monte Carlo) e com o argentino Gonzales (três no ATP de Lyon).