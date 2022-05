Marcelo projeta despedida do Real Madrid com título da Liga dos Campeões

O capitão do Real Madrid, Marcelo, que jogará sua última partida oficial com o time ‘merengue’ neste sábado na final da Liga dos Campeões, falou nesta sexta-feira de sua gratidão pelo clube da capital espanhola e o empenho que dedicou à equipe ao longo da carreira.

“Todo mundo sabe do meu amor pelo clube da minha vida, que é o Real Madrid, o Fluminense em seu tempo me deu tudo para ser jogador de futebol. Acredito que uma estátua (em sua homenagem) não seja necessária, minha história está feita, tudo para o Real Madrid e eu vou continuar a dar”, declarou o lateral-esquerdo na coletiva de imprensa que antecedeu o jogo decisivo contra os ‘Reds’.

O jogador brasileiro, que apareceu ao lado de Carlo Ancelotti e do goleiro belga Thibaut Courtois, dedicou algumas palavras ao técnico italiano. “Conheço o ‘mister’ há oito anos, além do fato de que ele entende de futebol, sabe administrar um vestiário (…) Ele nos deixa muito tranquilos, nos diz a verdade, todos queremos ser importantes e somos importantes”, disse o zagueiro, que com 24 títulos já é o jogador com melhor trajetória no clube madrilenho, e pode chegar a 25 títulos se conquistar sua quinta ‘Orelhuda’ no sábado.

“Com muito entusiasmo, já jogamos esta competição há muito tempo, sabemos a importância de ter a oportunidade de chegar a uma final, estamos fazendo uma temporada maravilhosa e merecemos chegar à final”, disse Marcelo.

Já seu companheiro de equipe Courtois, que jogará sua primeira final defendendo as cores do Real Madrid (perdeu a final de 2014 quando jogava no Atlético de Madrid), sabe como é enfrentar o clube merengue. “Eles (Liverpool) já jogaram uma final em 2018. Se você enfrentar o Real Madrid sabe que quando eles jogam uma final vencem, agora estou do lado bom da história”.