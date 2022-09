Marcelo recebe camisa 12 e é apresentado no Olympiacos; assista

O lateral brasileiro Marcelo, de 34 anos, foi apresentado no Olympiacos, da Grécia, nesta segunda-feira (5/9). O ídolo do Real Madrid vai vestir a camisa 12, mesma que usava na Espanha, e tem contrato de uma temporada com os gregos.

O atleta foi recepcionado ao lado da esposa e dos filhos. No vestiário, posou com a camisa 12.

Marcelo soma 25 títulos de peso nas 16 temporadas que disputou pelo Real Madrid. No âmbito continental, Marcelo tem cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clube e três Supercopas da Europa. Já na Espanha, é dono de seis títulos da La Liga, duas Copa do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Além disso, o lateral foi titular da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e de 2018, na Rússia.