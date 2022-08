Marcha para Jesus vira comício dos Bolsonaros e seus candidatos

A Marcha para Jesus, que acontece na tarde desde sábado (13/8) no Rio de Janeiro, se tornou um comício de Jair Bolsonaro e seus candidatos no estado. Os pastores organizadores, entre outros, foram Silas Malafaia e Cláudio Duarte.

O trio elétrico principal, que transporta seis pastores do Conselho de Pastores do Rio de Janeiro (Comerj) é o trio de Bolsonaro, Cláudio Castro e seus candidatos. Antes da fala do presidente, um dos pastores puxou “mito”.

Entre os candidatos, estavam presentes Max Guilherme, Hélio Negão, Thiago Gagliasso, Sóstenes Cavalcante, Major Fabiana e Waldir Ferraz. Clarissa Garotinho, candidata ao Senado pelo União Brasil, também estava no trio, sem se desgrudar da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Durante a marcha, Malafaia e Duarte oraram quatro vezes por Bolsonaro e Castro. Michelle orou uma vez pelo “avivamento” da nação. O trio estava cercado de bandeiras do Brasil.

O público presente carregava bandeiras do Brasil, algumas pessoas usavam blusas de Bolsonaro e santinhos de candidatos bolsonaristas estavam sendo distribuídos.

