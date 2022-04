Márcio França anuncia filiação de Lu Alckmin ao PSB: ‘Preparem as urnas’

Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin, mais conhecida como Lu Alckmin, a esposa do ex-governador Geraldo Alckmin, se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) neste sábado, 2. A informação foi confirmada por Márcio França, pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes pela sigla. “Recebo com alegria a filiação da dona Lu Alckmin. Twist duplo carpado! Preparem as urnas!”, comemorou em suas redes sociais, dizendo que ela deve disputar algum cargo nas eleições de outubro, mas se dar mais detalhes.

Na foto compartilhada por Márcio França no Twitter, Lu Alckmin aparece ao lado do marido, Geraldo Alckmin, que deve compor a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como candidato a vice-presidente da República. Geraldo, vale lembrar, filiou-se ao PSB no começo de março, em evento onde teceu vários comentários positivos ao ex-mandatário Lula. Na ocasião, o ex-tucano também apresentou pontos que deseja levar para a campanha eleitoral deste ano, ressaltando que a “democracia nunca foi colocada em risco” quando enfrentou o petista nas eleições presidenciais de 2006 e cutucando o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).