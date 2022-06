Marcius Melhem se pronuncia após vazamento de mensagens trocadas com Dani Calabresa

O vazamento de mensagens que Marcius Melhem teria trocado com Dani Calabresa trouxe à tona a acusação de assédio que o humorista enfrenta na Justiça. Na última quarta-feira, 15, o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, divulgou que o ex-diretor do núcleo de humor da Globo apresentou em sua defesa mensagens que trocou com a artista, que o acusa de assédio e importunação sexual, no WhatsApp entre 2016 e 2019. O intuito de Melhem é provar na Justiça que havia um clima amistoso entre eles. Nas mensagens divulgadas pelo colunista, os ex-colegas de trabalho falam de beijos em uma festa e até de nudes. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Melhem disse, em nota, que o humorista “procurou a Justiça, entregou todas as provas que demonstram a realidade dos fatos e segue confiante de que a verdade vai aparecer a seu tempo”. O processo corre em segredo de justiça e, para o artista, isso não o favorece. Também por conta disso, ele não entrou em detalhes sobre as mensagens vazadas. “Por ele, tudo seria aberto, às claras e transparente. Mas enquanto houver sigilo, ele será respeitado”, informou a nota. A Jovem Pan também entrou em contato com a assessoria de Calabresa, mas ainda não obteve retorno.

As acusações da artista contra Melhem ganharam notoriedade nacional após uma reportagem publicada pela revista Piauí em dezembro de 2020. A reportagem, que ouviu 43 pessoas, relata várias situações em que Melhem teria forçado contatos físicos e tentado beijar a força a humorista do “CAT BBB” durante uma confraternização de elenco do “Zorra”, em 2017. Segundo consta nas conversas divulgadas pelo UOL, no dia posterior a festa, Melhem e Calabresa teriam trocado as seguintes mensagens (que não foram corrigidas ou editadas):

Melhem: Ei, Dani! Se você lembra o que a gente falou ontem? rsrs ?esse recado prova que a gente trocadia mensagens no dia seguinte (coraçãozinho). Adorei toda maluquice da festa de ontem (emoji de um dançarino e de uma placa ‘proibido para menores de 18). O que você não lembrar eu te conto (piscadinha). Beijo, Marcius (o que não é nada frio). Calabresa: Meu Deus bom dia rs (emojis de macaquinhos tampando os olhos). Não lembro o que a gente “falou”, só dos 7 GINS que eu tomei? E de alguns beijos (macaquinho, coração, gotinhas) Melhem: Hahah bom dia. Eu, como não bebo, lembro de mais um pouquinho. Dos beijos e de algumas coisinhas mais. Adorei toda a loucura de ontem. Entendeu por que não fico nas festas? Eu fico bêbado junto. Manda beijo pra Maíra. Pessoal tava combinando uma festinha/videokê lá em casa sábado que vem, dia 11. Bora? (emojis de piscadinha e beijinho) Calabresa: Tô saindo do Zorra (macaquinho) ahahah. Mas embalo minha amiga Maira [Perazzo] num plástico bolha e mando pra sua casa (piscadinha)

O que também chamou a atenção foi uma troca de mensagens em que eles falavam sobre nudes. Na versão de Calabresa, Melhem “arrancou” o celular da sua mão quando soube que tinha fotos dela nua no aparelho. Segundo o colunista do UOL, a atriz declarou à Justiça que ficou constrangida com os comentários “lascivos” que o humorista fez ao ver as imagens. Na troca de mensagens, que aconteceu em 2017, eles comentaram sobre o assunto: