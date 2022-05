Marco Antônio comemora fim da seca do ataque do Bahia: ‘Vai fazer a diferença’

O retorno do Bahia à liderança da Série B veio em grande estilo. Na noite desta terça-feira (3), o Esquadrão fez um início de jogo frenético e goleou o Londrina por 4×0, na Fonte Nova.

Autor de um dos gols no triunfo, o atacante Marco Antônio comemorou o resultado e ressaltou a importância do ataque do Bahia ter conseguido transformar as chances criadas em gols. O tricolor vinha sendo bastante criticado pela falta de capricho na hora de definir as jogadas ofensivas.

“Primeiramente é glorificar a Deus pelo triunfo hoje. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, mas a gente pôde, não tornar fácil, mas fazer os gols. A gente estava criando as chances, mas estávamos pecando na finalização. Hoje pudemos fazer os gols e saímos daqui com o triunfo e a liderança. Esses gols vão fazer a diferença nessa disputa lá em cima”, explicou Marco Antônio.

Com 13 pontos, o Bahia lidera o Brasileirão de forma isolada. Grêmio e Cruzeiro, com um jogo a menos cada, aparecem na segunda e terceira colocação, respectivamente, com 10 pontos.

Gaúchos e mineiros se enfrentam na rodada, mas para ultrapassar o Bahia um deles precisaria vencer por um placar elástico para tirar o saldo de gols. Enquanto o Esquadrão tem saldo de sete, o Grêmio tem quatro e o Cruzeiro dois.

O Bahia agora muda o foco e passa a pensar na Copa do Brasil. Na próxima terça-feira (10), o tricolor visita o Azuriz-PR, em Pato Branco, no Paraná, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.