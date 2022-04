Marco Antônio Freire Gomes assume o comando do Exército brasileiro

O general Marco Antônio Freire Gomes assumiu o comando do Exército brasileiro no lugar do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi nomeado o ministro da Defesa com a saída de Braga Neto. Em solenidade com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), Nogueira agradeceu a confiança e disse ser um soldado pronto para a nova missão. “Como soldado que sou, sigo para continuar servindo à pátria brasileira, agora no Ministério da Defesa. No quadro em que o cenário mundial evidencia a necessidade do Brasil manter suas forças armadas capazes, preparadas, coesas e em permanente estado de prontidão, recebo muito honrado a missão de manter defesa nacional adequada à estatura do país e aos desafios do presente e do futuro”, disse. Já o presidente Bolsonaro não discursou na solenidade, que teve a presença de toda a cúpula militar.

Mais cedo, na despedida dos ministros que vão disputar as eleições, realizada no dia 31 de março, data que marca o início da ditadura militar brasileira, Bolsonaro elogiou o trabalho dos presidentes que comandaram o país entre 1964 e 1985. Ele afirmou que nesse período da história o Brasil se desenvolveu. “Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido o seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta? Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta”, disse Bolsonaro.

O presidente também voltou a criticar a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Sem citar nomes, Bolsonaro falou que o governo tem poucos inimigos que podem muito, mas não podem tudo. Também comentou a arbitrariedade de decisões e atitudes que atrapalhariam a governabilidade. “Nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca! Bota a tua toga e fica aí sem encher o saco dos outros. Como atrapalham o Brasil…“, criticou sem fazer referência direta a Alexandre de Moraes.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor