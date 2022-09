Marcos Frota relembra aborto de Carolina Dieckmann e separação: ‘Ela foi embora’

O ator Marcos Frota falou que o fim do seu casamento com a atriz Carolina Dieckmann não foi um período fácil. Os artistas viveram um relacionamento entre 1997 e 2004 e tiveram um filho juntos, Davi, de 23 anos. Marcos contou que antes do jovem nascer, a atriz teve uma outra gravidez, mas acabou perdendo a criança. “Foi aborto espontâneo. Logo em seguida engravidamos de novo, o Davi veio e aí ela foi embora da minha casa. Foi doído. Foi muito doído aquilo. E foi uma fratura exposta porque a imprensa acompanha, é natural. Todo dia eu tinha que falar sobre separação”, lembrou o artista circense durante participação no “Abroader Podcast”. Marcos se casou com Carolina com a ideia de “recompor sua família” após passar quatro anos viúvo . A primeira mulher do ator, Cibele, morreu em 1993 vítima de um acidente de carro. Na época em que perdeu a parceira, o artista vivia o auge da sua carreira, pois estava no ar na Globo como Tonho da Lua, em “Mulheres de Areia”. Marcos disse que controlou seu desespero pelos três filhos que teve com Cibele. “A minha vida perdeu o sentido, nada mais fazia sentido. Eu fazia tudo para ela e para as crianças. O que eu ia fazer sem ela? Ao invés de eu reclamar, eu agradeci aquele momento porque eu ia virar o pai e a mãe dos meus filhos”, concluiu.