Marcos Mion arranca risos em paródias inspiradas na novela Pantanal

Marcos Mion está se divertindo ao contracenar com os atores de Pantanal. Quem assiste ao Caldeirão na Globo já viu o apresentador surgindo em várias cenas da novela no quadro Pantanola e arrancando risadas do público. Da última vez que isso aconteceu até o ator José Loreto reagiu.

Na cena que foi ao ar no último sábado (20/8), Mion apareceu vestido de peão na tradicional roda de viola dos personagens. Como se trata de uma paródia, na cena ninguém está tocando, como na original, e o apresentador aparece contando piadas sem graça para os atores. Nas imagens, o contratado da Globo interagiu com Marcos Palmeira, Murilo Benício, Dira Pares, entre outros.

