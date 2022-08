Marcos Mion revela que cogitou fazer novelas na Globo

Em entrevista ao podcast ‘PodPah‘, na última sexta-feira (12), o apresentador Marcos Mion, relembrou as dificuldades que enfrentou para ingressar com novos trabalhos na Rede Globo. Vale lembrar que atualmente, ele assumiu o comando do “Caldeirão“, após substituir Luciano Huck.

Na ocasião, o famoso admitiu que estava disposto a se encaixar em qualquer um dos programas da emissora: “Eu cogitei até fazer novela, que é uma coisa que eu não faço mais! Aceitaria qualquer coisa. Até Globo Rural eu faço. Eu bati em algumas traves até a minha ida para Globo. Foram umas quatro vezes que a conversa foi [adiante], mas [as propostas] acabaram não rolando”, contou.

Em seguida, Mion comentou sobre o sucesso que tem feito no canal e a onda de carinho que tem recebido do público: “Óbvio que a gente tem um momento de muita gratidão. Mas, automaticamente, eu descarto esses elogios porque você não pode acreditar nisso. Se você acreditar, é o primeiro passo para a sua derrota, isso é o primeiro grande erro de alguém que está com poder, de acreditar que é especial, que é mais que os outros. É o erro primordial de qualquer pessoa que está tendo destaque no seu negócio”, contou. Confira a entrevista completa:

Marcos Mion relembra que recebeu ‘não’ de Boninho Em entrevista ao programa “Saia Justa”, do GNT, o apresentador Marcos Mion comentou sobre o primeiro ‘não’ que recebeu do diretor da Rede Globo, Boninho.

Na ocasião, ele revelou que teve suas propostas para a emissora recusadas, considerando que a programação já estava fechada: “Eu tenho um WhatsApp do Boninho falando para mim: ‘o sábado está fechado, toca a sua vida, aceita outra proposta, porque não vai rolar‘”, contou ele, que em seguida, revelou como conseguiu reverter a situação.

