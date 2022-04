Marcos Mion será dublador de Buzz Lightyear no Brasil em filme solo do personagem

O apresentador Marcos Mion será o novo dublador de Buzz Lightyear no Brasil, no filme animado solo do personagem. O astronauta da franquia ‘Toy Story’ terá uma aventura só sua aos cinemas a partir de 16 de junho, na qual será contada sua história de origem. Mion fez o anúncio em um vídeo postado em suas redes sociais. “Dar voz ao Buzz, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, no filme que conta a história de origem dele é, definitivamente a realização de um sonho. Mas um sonho daqueles! Tem aventura, trabalho em equipe e, claro, muita emoção nessa animação que vai conquistar todas as gerações. Eu não vejo a hora de assistir junto dos meus filhos”, comentou o apresentador, que também é ator. Até agora, nos filmes de Toy Story, a voz de Buzz no Brasil era de Guilherme Briggs, uma das estrelas da dublagem no Brasil. As outras vozes brasileiras serão anunciadas em breve, segundo a Disney. Mion não será o primeiro apresentador do ‘Caldeirão’ a trabalhar como dublador: seu antecessor, Luciano Huck, esteve no elenco de voz da animação ‘Enrolados’, lançada em 2011, mas sua atuação foi bastante criticada e o diretor de dublagem, Garcia Júnior, criticou a postura de Huck durante as gravações, afirmando que ele “chegava lá, fazia o que queria e ia embora”.

