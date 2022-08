Marcos Mion vai às lágrimas com homenagens dos filhos; Assista o vídeo completo

Quando falamos dos filhos do Marcos Mion, a gente chora junto. Pois é, parece que o apresentador também não resistiu e caiu no choro durante o ao vivo com uma surpresa preparada pela criançada.

Como amanhã, 14 de agosto, é o Dia dos Pais, os filhos do Mionzera gravaram um vídeo que foi ao ar enquanto o artista apresentava seu programa de sábado à tarde, ‘Caldeirão‘. A mensagem foi dividida entre seus três filhos Romeu, Donatella e Stefano.

Na gravação, os frutos da relação com Suzana Gullo, apareceram desejando um feliz Dia dos Pais a ele e, além disso, eles também fizeram algumas declarações de amor que o emocionaram muito. Abaixo você vê o vídeo completo:

A surpresa de hoje foi pra você, Mionzera! Parabéns a todos os papais pic.twitter.com/9LggNGZhte

O que Romeo, Donatella e Stefano disseram no vídeo? “Feliz Dia dos Pais, paizão, você merece”, declarou Romeo. Já Donatella, não conteve os elogios ao pai: “Papai, você é o melhor pai do mundo, está sempre com a gente quando precisamos”.

Por sua vez, Stefano, falou da felicidade em uma viagem que fez sozinho com Mion: “Papai, feliz Dia dos Pais, nunca vou esquecer da viagem que tive só eu e você, foi um dos melhores momentos que tive”.

Na hora de agradecer, Marcos Mion não segurou a emoção e coma voz balançada, agradeceu: “Que coisa mais linda, obrigada por esse momento, na véspera do Dia dos Pais, fico emocionado sempre que vejo meus filhos, ainda mais de surpresa. Faço questão de falar, eu fico emocionado, porque meus filhos são para mim minha conexão com o amor. Eles me ensinaram, eu fui pai muito cedo, tivemos o Romeo, que faz parte do espectro autista, e em um estalar de dedos, eu virei um homem”.

