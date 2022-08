Marcos Palmeira manda apoio a Gustavo Corasini: “Estamos aqui”

Gustavo Corasini, de 12 anos, segue se recuperando do atropelamento sofrido na última terça-feira (23/8). O ator mirim atuou em Pantanal, vivendo a versão infantil de Tadeu e recebeu o apoio de Marcos Palmeira. O jovem, e seu amigo Eduardo, que morreu, foram atingidos por uma vizinha, que foi indiciada por “homicídio culposo na direção do veículo e lesão corporal culposa na direção do veículo”.

“Além do acidente, teve a morte do amigo, o que também gera um trauma enorme. O que a família precisar, estamos aqui. Aquele menino é um querido. Está todo mundo arrasado aqui na novela”, pontuou o protagonista do folhetim a Patrícia Kogut.

O acidente Gustavo e alguns amigos colocavam fitas decorativas para a Copa do Mundo no momento do acidente. Além de Gustavo, Eduardo, de 11 anos, foi atingido e morreu. O menino de 12 anos precisou passar por uma cirurgia e já foi levado para o quarto. A previsão é que ele receba alta nesta sexta-feira (26/8).

A mãe de Gustavo abriu uma vaquinha nas redes sociais para ajudar a organizar o enterro de Eduardo: “O menino que faleceu se chama Eduardo e a família precisa de ajuda para o funeral. Qualquer quantidade ajuda nas despesas funerárias. A Márcia, mãe do Eduardo, é diarista e quem cuidava dos irmãos para ela trabalhar era ele.”

Gustavo Corasini,recobrou a consciência durante a madrugada e já conversou com a sua mãe, Fernanda Corasini. Ele passou por diversas cirurgias e já passa bem. Entretanto, Aline Cintra, empresária do jovem, revelou que o garoto já sabe da morte de Eduardo Souza, de 13 anos.

