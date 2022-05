Marcos Rocha quebra recorde brasileiro na Copa Libertadores

Ao entrar em campo na vitória do Palmeiras diante do Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0, nesta terça-feira, o lateral Marcos Rocha se tornou o jogador brasileiro com mais participações seguidas na Libertadores.

Ao todo, foram 10 edições ininterruptas na competição. Rocha atuou de 2013 a 2017 no Atlético e de 2018 a 2022 pelo Verdão. Outros atletas como Danilo (Corinthians e São Paulo), Jean (Palmeiras, Fluminense e São Paulo) e Fábio Santos (Corinthians, Atlético, Grêmio e São Paulo) já participaram de 10 edições, porém, não de forma consecutiva.

Atualmente, o jogador que mais vezes disputou a Libertadores de forma ininterrupta é o paraguaio Néstor Camacho, do Olimpia-PAR, com 11 participações.

Além do recorde, Marcos Rocha tem em seu currículo três títulos, dois deles pelo Palmeiras (2020/2021) e um pelo Galo (2013).

Com o grande desempenho nos primeiros jogos da fase de grupos, o atual bicampeão da América já garantiu classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. O Verdão lidera o Grupo A, com 12 pontos, seguido pelo Emelec, com cinco.

O time de Abel Ferreira agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Palmeiras recebe o Fluminense, às 16h (de Brasília).