Maré baixa interrompe travessia Salvador-Mar Grande nesta quinta

Por causa da maré baixa e da pouca profundidade no canal de navegação na Ilha de Itaparica, onde fica o Terminal de Vera Cruz, a travessia Salvador- Mar Grande foi interrompida na manhã desta quinta-feira , 31. O sistema operou normalmente nas primeiras horas do dia, mas foi interrompido às 7h e tem previsão de retomada às 10h.De acordo com a Associação dos Trabalhadores Marítimos da Bahia (Astramab), o serviço será prestado com oito embarcações, que farão horários de saída dos terminais a cada meia hora. O intervalo diminuirá para 15 minutos caso a demanda aumente. Devido às condições da maré, os últimos horários também terão mudança. A última embarcação sairá de Salvador às 18h30. Já de Mar Grande para a capital, o último horário permanece o habitual, de 18h.