O Farol da Barra recebe no próximo domingo, 1º de maio, shows de Margareth Menezes e Jau. As atrações fazem parte da programação cultural em comemoração ao Dia do Trabalho, promovido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e mais centrais sindicais.

As apresentações musicais estão previstas para começar a partir das 15h, mas pela manhã serão oferecidos serviços ao público como corte de cabelo, manicure, massagem, arena de esporte, dentre outros. A entrada é gratuita.