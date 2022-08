Mari Palma troca salto por tênis e saia por calça em seu casamento

Uma noiva bem diferente do tradicional, a jornalista, Mari Palma, escolheu um estilo cool, para subir no altar com o noivo, o também jornalista, Phelipe Siani.

+ Rafa Kalimann aposta em look branco arrasador para a “Festa do Peão de Barretos”

Super despojada, Mari Palma, aplicou seu estilo próprio na montagem do look para o seu casamento, a jornalista trocou o salto alto, por um par de tênis branco, combinando com o vestido de noiva.

O vestido escolhido por ela, foi um look composto por duas peças, um body de renda, com mangas longas e decote V, na frente e atrás; e uma saia longa de cetim, com um leve rodado e uma fenda até a coxa. Super cool, ela usou um tênis branco e nude nos pés; o cabelo Mari, preferiu solto, levemente enrolado e com um lado da franja preso por um pequeno arranjo, bem discreta ela trocou o buquê por apenas uma rosa-branca natural.

Mari Palma, casa de vestido branco e tênis. (Foto/Reprodução/Instagram)

Calça e tênis: os noivos escolheram looks super confortáveis para a festa de casamento A noiva chegou em um dos carros antigos de Phelipe Siani, uma kombi azul-claro, ela foi acompanhada pelo sobrinho até o altar, a criança levou uma placa em homenagem ao avô, seu Luiz Palma, pai de Mari, que faleceu no ano passado. Já a noiva segurou em uma das mãos, balões brancos, e em um deles estava escrito o nome do seu pai.

Após a cerimônia, Mari Palma, tirou a saia e trocou por uma calça branca com bolsos, super descolada para curtir a festa. Phelipe Siani, tirou o terno e ficou de calça, camisa e tênis, bem à vontade.

Mari Palma e Phelipe Siani, usam looks bem confortáveis em festa de casamento. (Fotos/Reprodução/Instagram)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Phelipe Siani (@phelipe.siani)

A cerimônia aconteceu no último sábado (27), em uma fazenda no interior de São Paulo, para cerca de 600 convidados. Os jornalistas da CNN Brasil, contaram para a “Quem”, detalhes da cerimônia, eles convidaram dois amigos, Celso Bandarra e Felippo Mancuso, que também é jornalista, para celebrar a união.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Phelipe Siani (@phelipe.siani)

Os noivos escolheram um cardápio super diferente do tradicional, mas que é a cara deles, com tudo o que adoram, comida simples e sem frescura, e claro teve coxinha cremosa, que a noiva ama. As bebidas principais, foram drinks e chopp. Um detalhe que fugiu bastante do protocolo de casamentos foi o bolo, o casal não quis incluir o doce na cerimônia, nem o tradicional ritual de cortar o bolo, Mari explicou o porquê: “Até o bolo a gente descartou porque não viu muito sentido pra ideia de festa que a gente tinha. Entendo que tudo isso faz parte da tradição, mas eu não me vejo, por exemplo, cortando o bolo com as nossas miniaturas em cima, sabe? Não quero nossos convidados perdendo tempo de festa com essas coisas, então bora pra pista se divertir e está tudo certo!”, disse Mari à “Quem”.

Eles dançaram e cantaram muito, junto aos familiares e amigos, a festa foi animada por três bandas, uma de rock, outra de sertanejo e um grupo de samba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

O casal dividiu ainda que a lua de mel será em Londres e depois eles viajarão para outros países da Europa.

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos:

+ Lula ou Bolsonaro? Pela primeira vez, Juliette revela intenção de voto

+ Bruna Marquezine revela apoio político e dispara: “O voto é secreto”

+ VMA 2022: Anitta se torna a primeira brasileira a conquistar prêmio na cerimônia