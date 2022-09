Maria Beltrão assumiu o comando do programa É de Casa há dois meses, após passar por 25 anos nos telejornais da Globo News. Vivendo uma nova fase na carreira, a comunicadora comentou sobre as mudanças de rotina e revelou suas inspirações profissionais.

“Eu queria borboletas no estômago de novo, a sensação de debutar. Tento sempre trazer a sensação de juventude em mim que vai me fazer sentir jovem de espírito. Porque rugas eu vou ter!”, comentou sobre a nova empreitada para a revista Quem.

A jornalista ainda revelou quem é a sua maior referência e inspiração. “Tenho muito a Hebe como inspiração, aquela mania dela de ser muito feliz me representa”, revelou. Maria Beltrão ainda contou uma curiosidade sobre Hebe ter aconselhado ela em um momento difícil da carreira no jornalismo.

“Foi ela quem falou para eu não desistir da Globo News, quando eu me achava muito fraca. Ninguém me conhecia nessa época, e ela falou ‘você não é aquela gracinha do canal de notícias???’. Fiquei petrificada, ela me reconheceu e foi muito generosa. Falei: ‘Hebe, ninguém gosta de mim, só recebo e-mail dizendo que sou grande, esquisita, que falo com as mãos e que não sirvo para isso’. Foi ela quem me falou: ‘O que hoje é defeito pode se tornar assinatura’, e foi dito e feito!”, revelou.

O post Maria Beltrão fala que recebeu conselho “precioso” de Hebe Camargo apareceu primeiro em Metrópoles.