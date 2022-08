Maria Beltrão relembra no “É de Casa” crise de riso após pergunta inusitada de Papa Francisco

Maria Beltrão se emocionou e se divertiu na manhã deste sábado (27) durante o programa “É de Casa“. A apresentadora relembrou o seu encontro com o Papa Francisco, que aconteceu na última semana.

A jornalista afirmou que gostaria de presentear Francisco com alguns doces brasileiros como paçoca, pé-de-moleca e o famoso bolo de rolo. “Eu sou desse tipo de pessoa sem noção que perguntou se podia levar doces para o Papa. Ele adora doce, mas tem que comer pouco”, contou.

Maria Beltrão conseguiu um momento para presentear o Papa Francisco durante sua visita ao Vaticano (Foto: Reprodução/Instagram)

Missão dada é missão cumprida! Beltrão conseguiu entregar os mimos para o papa, mesmo com muita dificuldade. Ao se encontrarem, Francisco imaginou que a apresentadora queria que ele abençoasse os seus doces.

“Quando me vi diante do Papa, até explicar que aqueles doces eram para ele… Acho que falei javanês, ele não entendeu nada, eu estava muito nervosa, e ele saiu abençoando os doces. Eu fiquei cada vez mais nervosa, abri a caixa dos doces e disse para ele: ‘Papa, é para você e não engorda.’ Ele olhou, começou a rir e disse: ‘Ah, engorda’”, relembrou.

Em seguida, a apresentadora revelou um momento bem inusitado ao falar de cachaça com o representante da Igreja Católica. “Depois, ele me olhou com uma gravidade muito grande e disse que tinha uma dúvida. E eu apertando a mão dele, porque quando estou nervosa faço tudo errado. Até que o Papa perguntou: ‘Cachaça é água?’ (gargalhadas). E aí, dei uns tapas no Papa, e disse: ‘Acho que é Santo Padre, porque eu bebo bastante’. Assim, bem sem noção”, afirmou.

Como aconteceu o encontro de Maria Beltrão e o Papa Franciso? Maria Beltrão participaria de uma audiência no auditório no Vaticano, que ocorre às quartas-feiras com 6.300 pessoas. No entanto, os planos mudaram quando um padre conhecido da apresentadora a informou que ela poderia conhecer o pontífice.

Ainda no “É de Casa”, Maria Beltrão afirmou que o papa Francisco foi muito carinhoso com ela. “Eu não precisava ter dado tapas nele, mas ele foi muito carinhoso e eu tô até hoje muito emocionada. Que Deus abençoe todos nós, de qualquer religião e até os sem religião. Toda essa equipe maravilhosa dos bastidores, quem quiser medalhinha, tem”, concluiu Maria.

