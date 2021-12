Maria Del Carmen cumpre agenda no Extremo-Sul do estado

Destaque



Publicado em 15 de dez de 2021 e atualizado às 22:22

A parlamentar visita as cidades de Itamaraju, Itabela e Guarantinga, nesta quinta-feira (16)

A deputada estadual Maria Del Carmen (PT) visita as cidades de Itamaraju, Itabela e Guaratinga, nesta quinta-feira (16), para vistoriar as regiões que foram atingidas pelas fortes chuvas, nas últimas semanas, ocasionando enchentes e inundações.

Na oportunidade, a parlamentar acompanhará as ações desenvolvidas pelo governador, Rui Costa e percorrerá os povoados que tiveram casas destruídas pelo temporal, a fim de conversar com as famílias que sofreram os prejuízos.

Del Carmen estará à disposição para atender às solicitações dos moradores e das lideranças locais. “Estarei na região para ver a situação dos moradores e analisar o que podemos propor por meio de nossas emendas para mitigar os problemas caudados. Como presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano (Cedurb) da Assembleia Legislativa (AL-BA), me sinto na obrigação de colaborar não só com emendas, mas indicações que visem soluções para a recuperação das áreas afetadas. Buscarei junto aos órgãos governamentais responsáveis as intervenções necessárias para os locais”, afirmou.

Ascom Deputada Maria del Carmen